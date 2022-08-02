Не только город-стена в Саудовской Аравии: 10 футуристических городских утопий, которые планируют построить в течение ближайших 10 лет

Глобальные проблемы, такие как жилищный кризис и изменение климата, вынуждают человечество использовать новые подходы к проектированию и строительству городов. При этом возникают амбициозные проекты высокотехнологичных городов нового поколения. Ресурс dezeen подготовил подборку из 10 оригинальных футуристических городов, которые могут появиться по всему миру в ближайшие 10 лет.

The Line в Саудовской Аравии

Правительство Саудовской Аравии представило изображения 170-километрового города высотой 500 метров. Ширина города составит всего 200 метров. Предполагается, что в таком городе сможет разместиться до 9 млн человек, а транспортная система обеспечит поездку из одного конца в другой всего за 20 минут. Город был спроектирован как альтернатива традиционной круглой городской планировке.

Город Telosa, США

По задумке, город с населением свыше 5 млн человек будет построен с нуля на пока ещё неизвестном участке в пустыне США. Этот проект является идеей миллиардера Марка Лора, который надеется, что Telosa станет «самым устойчивым городом в мире». Как ожидается, земля будет принадлежать обществу, а это означает, что увеличение стоимости может финансировать развитие города с учётом благосостояния жителей в качестве приоритета.

BiodiverCity, Малайзия

У берега острова Пенанг в Малайзии планируется построить город на трёх искусственных островах, каждый из которых разместит 15-18 тыс. жителей. Похожие на кувшинку острова будут связаны автономной транспортной сетью без автомобилей. Общая площадь застройки составит 1821 га. Здания будут в основном построены с использованием комбинации бамбука, дерева, бетона и переработанных материалов. Вокруг каждого района разместят экологический буфер для поддержки биоразнообразия.

Capital Cairo, Египет

Власти Египта стремятся разгрузить нынешнюю быстрорастущую столицу Каир, построив совершенно новую столицу с населением до 7 млн человек. Разработанный генеральный план охватывает площадь 700 км2 и включает один из крупнейших городских парков в мире.

Amaravati, Индия

Расположенный на берегу реки Кришна город Амаравати станет новой столицей штата Андхра-Прадеш в Индии. Его центром станет правительственное здание с иглообразной вершиной. Более 60% центрального района будет занято зеленью или водой.

Smart Forest City в Мексике

Это должен быть своеобразный ботанический сад в современном городе. Smart Forest City недалеко от Канкуна призван стать пионером более устойчивого образа жизни в городе. Проект предусматривает тесное переплетение города и природы. Город расположится на 557 гектарах и предусматривает проживание 130 тыс. человек. Люди разместятся в доступных домах, покрытых растениями. Всего в городе будет около 7,5 млн растений и деревьев, поглощающих углекислый газ.

The Orbit, Канада

Это проект умного города, призванный преобразовать канадский фермерский городок за счёт широкого использования оптоволокна, дронов и автономных транспортных средств, а решения о развитии будут приниматься на основе больших данных. Обновлённый город должен сбалансировать новые технологии и существующую аграрную среду, одновременно увеличив население в 5 раз – с 30 тыс. до 150 тыс. жителей.

Maldives Floating City, Мальдивы

Из-за изменения климата и повышения уровня океана к 2050 году большая часть Мальдивских островов станет непригодной для жизни. Для борьбы с этой проблемой планируется построить плавучий город в лагуне неподалёку от столицы. Город будет включать 5000 невысоких плавучих домов и будет построен на серии шестиугольных структурах, возвышающихся над морем. Здесь смогут проживать 20 тыс. человек.

Chengdu Future City, Китай

Новый генеральный план столицы китайской провинции Сычуань предусматривает отказ от автомобилей. Проект бросает вызов традиционным моделям городского планирования, основанным на дорожных сетях. Chengdu Future City расположится в холмистой местности и будет включать 6 отдельных зон, спроектированных так, чтобы они гармонировали с окружающим ландшафтом. Все здания в каждой зоне будут доступны пешком в течение 10 минут, а «умная мобильная сеть» с использованием автоматизированных транспортных средств соединит город с остальной частью Чэнду.

Innovation Park, США

Криптовалютный магнат Джеффри Бернс планирует превратить часть пустыни Невады в умный город, основанный на технологии блокчейн. Он намеревается превратить участок площадью 27113 га в сообщество, где люди могут осуществлять банковские операции, голосовать и хранить данные без участия правительства или третьих сторон.

Источник: dezeen