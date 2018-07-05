Некомпетентность или предвзятость: немецкую полицию обвиняют в нарушениях при обысках в IT-организациях

Две организации, занимающиеся вопросами конфиденциальности, обвинили сегодня немецкую полицию в злоупотреблении властью во время проведения рейдов в своих офисах и частных домах членов организаций.

Одна из организаций, Zwiebelfreunde, некоммерческая группа, базирующаяся в Дрездене, которая управляет ретрансляционными серверами Tor и поддерживает проекты конфиденциальности и анонимности, предоставляя юридическую и финансовую помощь. Одним из способов такой помощи является сбор пожертвований от европейских пользователей на свой банковский счёт с последующей передачей собранных денег зарубежным проектам.

Члены проекта Zwiebelfreunde рассказали, что немецкая полиция провела рейд в их Дрезденском офисе и домах трех членов организации, расположенных в городах Аугсбург, Йена и Берлин. Это произошло ещё 20 июня, но лишь сейчас члены организации решили рассказать о рейде. По данным полиции, рейд был связан с проектом RiseUp, провайдером анонимных XMPP и почтовых служб. Полиция искала информацию о владельце адреса электронной почты RiseUp. Он зарегистрировался на сайте Krawalltouristen (бунт туристов с немецкого), где организовывал протесты против правоконсервативной партии «Альтернатива для Германии» и призывал к физическому насилию против членов этой организации. Фактически, полиция искала человека, который стоит за этими угрозами.

Но в Zwiebelfreunde утверждают, что вместо расследования в отношении RiseUp полиция фактически занималась вопросами их организации. В то же время члены известной немецкой организации Chaos Computer Club (CCC), занимающейся исследованиями в сфере информационной безопасности и аппаратного взлома, высказывают удивление действиями полиции. Они указывают, что такое поведение полиции свидетельствует либо о недостаточной компетентности, либо о преднамеренных действиях.

Отмечается, что во время проведения обысков в домах участников организации Zwiebelfreunde полиция изымала их личное электронное оборудование, включая смартфоны, ноутбуки, компьютеры, накопители и др. В Zwiebelfreunde считают, что полиция злоупотребляла властью, так как это оборудование, большей частью, было собственностью людей и членов их семей, а не принадлежало организации. Кроме того, полицию обвиняют в превышении полномочий, так как она также конфисковала юридические и финансовые документы, которые не были перечислены в ордере. Полиция имела право изъять только те документы, которые были связаны с банковским счётом RiseUp, начиная с января 2018 года. Фактически были изъяты документы, связанные с работой организации и других проектов, начиная с 2011 года.

Организация Zwiebelfreunde обращалась в полицию с требованием вернуть незаконно изъятые документы и оборудование, но получила отказ.

На этом дело не закончилось. Уже упомянутая организация CCC заявила, что после того, как она оказала поддержку организации Zwiebelfreunde, немецкая полиция решила заняться и ею. По данным CCC, полиция провела обыски в её лаборатории OpenLab в Аугсбурге. При этом полиция обнаружила хакеров и компьютерных экспертов, работающих над электронными платами и окружённых соответствующим оборудованием и химическими веществами, необходимыми для изготовления плат. При этом полиция обвинила присутствующих в попытке создания взрывчатых веществ, арестовала троих человек, провела обыск без решения суда и без свидетелей. Кроме того, полиция изъяла различные объекты в OpenLab и использовала силу для доступа в закрытые кабинеты, где хранились данные участников организации. Предполагается, что эти данные были скопированы с нарушением прав участников и других лиц, оказывающих поддержку организации. По данным немецких СМИ, арестованные участники CCC были отпущены в тот же день без предъявления обвинений.

После этого инцидента организация CCC снова обвинила полицию в некомпетентности и предвзятости.

Источник: bleepingcomputer