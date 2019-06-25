Немцы показали концепт электромотоцикла BMW Motorrad Vision DC Roadster, выполненный в стиле классических мотоциклов бренда





Вместе с концептом BMW Vision M NEXT на мерпориятии NEXTGen немецкий автопроизводитель также представил электрический мотоцикл BMW Motorrad Vision DC Roadster.

В этом случае дизайнеры бренда обыгрывали внешность своих классических мотоциклов BMW Motorrad с двухцилиндровыми оппозитными двигателями. Так как электрический двигатель занимает намного меньше места, чем его бензиновый собрат, разработчики разместили на месте ДВС электрическую батарею в алюминиевом корпусе. На этом месте она отлично охлаждается за счет проходящего во время движения воздушного потока и специальных элементов, которые выдвигаются из корпуса после того, как пилот заводит мотоцикл.

В конструкции электромотоцикла используется углеволокно и полированный алюминий, светотехника построена на LED-элементах и даже на боковинах шин разместили миниатюрные светящиеся элементы. Они формируют различные эффекты во время движения, что позволяет повысить видимость мотоцикла со стороны, тем самым улучшив безопасность в темное время суток.

К сожалению, разработчики не озвучили технические характеристики концепта BMW Motorrad Vision DC Roadster, так что нам остается подождать, пока на его основе не соберутся выпустить серийную модель. Напомним, что в 2016 году BMW представила концепт электрического мотоцикла будущего BMW Motorrad Vision Next 100 с «гибкой» рамой, спецкостюмом и дополненной реальностью.

Источник: BMW