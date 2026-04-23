BMW i7 2027: до 720 км запаса хода, до 680 л.с. мощности и цена около €100 тыс.

Вадим Карпусь

BMW i7 2027: до 720 км запасу ходу, до 680 к.с. потужності і ціна біля €100 тис.

Компания BMW представила обновленный флагманский электрический седан — BMW i7 модельного года 2027. Авто получило новый дизайн в стиле Neue Klasse, увеличенный запас хода и существенное обновление технологий.


Дизайн и салон

Внешне BMW i7 сохранил фирменную решётку радиатора, но её сделали шире и ниже, добавили подсветку LED. Переднюю оптику переделали: основные фары теперь размещены ниже, а узкие дневные ходовые огни — выше. Сзади появились более длинные фонари и новый матовый логотип.

В салоне главное изменение заключается в системе Panoramic iDrive. Она проецирует информацию по всей нижней части лобового стекла. По центру разместили 17,9-дюймовый дисплей, а передний пассажир впервые получил отдельный 14,6-дюймовый экран. Если водитель отвлекается, система приглушает этот дисплей.


Для задних пассажиров оставили 31,3-дюймовый экран Theatre Screen с разрешением 8K. Он получил сенсорное управление, камеру для видеозвонков и разъем HDMI. Аудиосистема может иметь до 36 динамиков Bowers & Wilkins мощностью 1925 Вт с поддержкой Dolby Atmos.

Авто работает на новой программной платформе BMW Operating System X и использует голосового помощника на базе Amazon Alexa.

Среди других обновлений:

Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин
  • новый руль и цифровое зеркало
  • система Symbiotic Drive, которая отслеживает взгляд водителя и помогает удерживать полосу
  • возможность распознавания животных на дороге

В BMW признали, что доплата за подогрев сидений была ошибкой и… удвоили остальные подписки

Характеристики BMW i7 2027

BMW использовала в i7 2027 года систему электрического привода eDrive шестого поколения с батареей ёмкостью 113 кВт-ч, оснащённую цилиндрическими элементами. Плотность энергии выросла на 20% по сравнению с предыдущим поколением.

Запас хода по циклу WLTP превышает 720 км. Быстрая зарядка позволяет пополнить батарею с 10% до 80% за 28 минут. Электроседан получил поддержку зарядного стандарта NACS (как у Tesla) и пиковую мощность зарядки до 250 кВт.

  • Версия i7 60 xDrive выдает 536 л.с. (400 кВт) мощности, разгоняется до 97 км/ч за 4,6 с и проезжает более 563 км.
  • Базовая i7 50 xDrive имеет 449 л.с. (335 кВт) и ускоряется за 5,3 с.
  • Топовая модификация i7 M70 xDrive получила мощность силовой установки 680 л.с. и разгон до 100 км/ч за 3,5 с при запасе хода до 686 км.

Авто имеет адаптивную пневмоподвеску на двух осях, что должно обеспечить комфорт и плавность хода в различных условиях.

Вместе с тем BMW упростила электропроводку. Новая «зональная» архитектура уменьшила длину кабелей на 610 м и сделала систему на 30% легче.


Цена

Новый BMW i7 модельного года 2027 поступит в продажу позже в этом году. Производство начнется в июле 2026 года в Германии. Цена будет составлять

  • i7 50 xDrive — от €91 980
  • i7 60 xDrive — от €107 770

Для тех, кто предпочитает ДВС, будет доступна бензиновая версия 740 с 6-цилиндровым мотором мощностью 394 л.с. (294 кВт). Ее цена составит €86 510. Дополнительно в 2027 году представят гибридную версию 750e xDrive мощностью 483 л.с. (360 кВт) и еще более мощную модель с двигателем V8.

Анонсирован BMW i3 2026: запас хода 700+ км и мощность как у M3

Источник: electrek, arenaev

Представлен AUDI E7X: большой SUV с 670 л.с., 751 км запаса хода и LiDAR
Вышел Xiaomi SU7 2026: до 902 км автономности, 670 км за 15 минут и автопилот в базе
Забудьте об электромобиле RAV4: Toyota предлагает альтернативу
BYD показала Seal 07 EV: электроседан с габаритами Toyota Camry, автономностью 705 км и ценой $22 тыс.
Первый электрический Mercedes C-Class EV получил до 762 км и зарядку за 10 минут
До 950 км хода и зарядка за 9 минут: BYD показала электрический SUV Great Tang
Kia EV2 от €26 600 имеет до 453 км автономности и может отдавать энергию
Skoda Peaq предлагает 7 мест, 600+ км запаса хода зарядку за 28 минут
До 710 км автономности и зарядка за 5 минут: вышел BYD Song Ultra EV от $22 тыс.
Парадокс: в США дорожают подержанные Tesla, тогда как все остальные электромобили падают в цене
BYD запускает глобальную сеть Flash Charging: зарядка электромобиля за 5 минут
Электричество кончилось: Nissan отменила электрический Xterra, оставив классический ДВС
Kia EV4 Long Range проверили в реальных условиях: запас хода на 60, 90 и 130 км/ч
Сколько стоит "заправлять" электромобиль от собственной солнечной электростанции: итог за 2 года
Продажи электромобилей в мире упали на 11%, в Украине — обвалились на 76%
BMW инвестировала €10 млрд в электромобили и нацелилась на 50% продаж к 2030 году
"Настоящий Volkswagen": вышел хэтчбек ID.3 Neo с физическими кнопками и запасом хода до 630 км
Ford теперь взимает дополнительную плату за передний багажник в авто
Уже не премиум-фича: Китай массово оснащает электромобили от $7 500 системами LiDAR
BYD обновила Denza Z9 GT: до 1140 л.с. и более 1000 км пробега
BYD Seal загорелся на дороге в Гонконге: расследование показало неожиданную причину
