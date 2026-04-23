BMW i7 2027: до 720 км запаса хода, до 680 л.с. мощности и цена около €100 тыс.

Компания BMW представила обновленный флагманский электрический седан — BMW i7 модельного года 2027. Авто получило новый дизайн в стиле Neue Klasse, увеличенный запас хода и существенное обновление технологий.





Дизайн и салон

Внешне BMW i7 сохранил фирменную решётку радиатора, но её сделали шире и ниже, добавили подсветку LED. Переднюю оптику переделали: основные фары теперь размещены ниже, а узкие дневные ходовые огни — выше. Сзади появились более длинные фонари и новый матовый логотип.

В салоне главное изменение заключается в системе Panoramic iDrive. Она проецирует информацию по всей нижней части лобового стекла. По центру разместили 17,9-дюймовый дисплей, а передний пассажир впервые получил отдельный 14,6-дюймовый экран. Если водитель отвлекается, система приглушает этот дисплей.





Для задних пассажиров оставили 31,3-дюймовый экран Theatre Screen с разрешением 8K. Он получил сенсорное управление, камеру для видеозвонков и разъем HDMI. Аудиосистема может иметь до 36 динамиков Bowers & Wilkins мощностью 1925 Вт с поддержкой Dolby Atmos.

Авто работает на новой программной платформе BMW Operating System X и использует голосового помощника на базе Amazon Alexa.

Среди других обновлений:

новый руль и цифровое зеркало

система Symbiotic Drive, которая отслеживает взгляд водителя и помогает удерживать полосу

возможность распознавания животных на дороге

Характеристики BMW i7 2027

BMW использовала в i7 2027 года систему электрического привода eDrive шестого поколения с батареей ёмкостью 113 кВт-ч, оснащённую цилиндрическими элементами. Плотность энергии выросла на 20% по сравнению с предыдущим поколением.

Запас хода по циклу WLTP превышает 720 км. Быстрая зарядка позволяет пополнить батарею с 10% до 80% за 28 минут. Электроседан получил поддержку зарядного стандарта NACS (как у Tesla) и пиковую мощность зарядки до 250 кВт.

Версия i7 60 xDrive выдает 536 л.с. (400 кВт) мощности, разгоняется до 97 км/ч за 4,6 с и проезжает более 563 км.

Базовая i7 50 xDrive имеет 449 л.с. (335 кВт) и ускоряется за 5,3 с.

Топовая модификация i7 M70 xDrive получила мощность силовой установки 680 л.с. и разгон до 100 км/ч за 3,5 с при запасе хода до 686 км.

Авто имеет адаптивную пневмоподвеску на двух осях, что должно обеспечить комфорт и плавность хода в различных условиях.

Вместе с тем BMW упростила электропроводку. Новая «зональная» архитектура уменьшила длину кабелей на 610 м и сделала систему на 30% легче.





Цена

Новый BMW i7 модельного года 2027 поступит в продажу позже в этом году. Производство начнется в июле 2026 года в Германии. Цена будет составлять

i7 50 xDrive — от €91 980

i7 60 xDrive — от €107 770

Для тех, кто предпочитает ДВС, будет доступна бензиновая версия 740 с 6-цилиндровым мотором мощностью 394 л.с. (294 кВт). Ее цена составит €86 510. Дополнительно в 2027 году представят гибридную версию 750e xDrive мощностью 483 л.с. (360 кВт) и еще более мощную модель с двигателем V8.

Источник: electrek, arenaev