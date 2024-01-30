Немецкая железная дорога нуждается в специалистах по MS-DOS и Windows 3.11 для поддержки дисплеев машиниста в поездах

Немецкая железнодорожная компания опубликовала вакансию администратора Windows 3.11. В дополнение к навыкам работы с Windows для рабочих групп на 30-летней операционной системе рекрутер ищет кандидата, имеющего опыт работы с MS-DOS. Необходимо контролировать системы с процессорами 166 МГц и колоссальными 8 МБ оперативной памяти.

Может показаться немного тревожным, что современные железные дороги все еще работают на таких старинных системах, но критически важные системы часто придерживаются философии «если не сломано, не ремонтируй». Энтузиаст Konkretor, рассказавший о вакансии в X Twitter, объяснил, что компания отвечает за железнодорожные табло почти для всей Германии.

В настоящее время вакансия уже удалена. В нем отмечалось, что работник будет поддерживать и обновлять старые системы, которые являются ключевыми для работы железной дороги. Более подробно, это программное обеспечение отвечает за «систему отображения кабины водителя в высокоскоростных и региональных поездах, которая показывает водителю важнейшие технические данные в режиме реального времени».

Windows 3.1 была известна тем, что была первой операционной системой Microsoft с графическим пользовательским интерфейсом и интегрированной сетью с сетевым стеком в защищенном режиме. Корпорация Microsoft запустила эту операционную систему в 1992 году и прекратила ее поддержку 31 декабря 2001 года.

Согласно обсуждениям на форуме Hacker News, система сейчас используется в немецких поездах ICE 1 и ICE 2. Якобы MS-DOS и Win 3.11 будут находиться в эксплуатации до 2030 года или позже. Также утверждается, что одна из железнодорожных систем под управлением Win 3.11 имеет BIOS 1996 года и процессор 166 МГц плюс 8 МБ оперативной памяти.

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level. не потребує ніяких спеціальних знань і навичок, досить мати рівень впевненого користувача ПК. Дізнатись про курс

Источник: Tom’s Hardware