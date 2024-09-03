Неожиданно: Сильвестр Сталлоне пишет приквел «Рокки», который похож на мультфильм «Леди и Бродяга»

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Сильвестр Сталлоне расширяет вселенную «Рокки» новым приквелом. Этот проект отличается от спин-оффа «Крид» и сосредоточится на молодости самого Рокки Бальбоа. Актер, который является создателем франшизы, уже начал работу над сценарием.

В недавнем интервью для подкаста Inspire Me Сталлоне рассказал, что написал несколько страниц истории. По его словам, сюжет охватит подростковые годы Рокки и его знакомство с будущей женой Адрианой.

«Приквел «Рокки» очень близок моему сердцу. Я написал несколько страниц, и кажется, что история пишет сама себя», — поделился Сталлоне.

Он сравнил будущий проект с анимационным фильмом «Леди и Бродяга», но с реальными людьми вместо собак.

Действие сериала будет разворачиваться в 1960-х годах. Сталлоне планирует показать влияние важных исторических событий на жизнь персонажей: высадку на Луну, феминистическое движение, борьбу за гражданские права и Холодную войну.

Создатель «Рокки» рассчитывает выпустить сериал на стриминговой платформе. Он планирует несколько сезонов по 10 эпизодов каждый. Такой формат позволит глубже раскрыть характеры персонажей. Пока ни одна платформа официально не подтвердила участие в проекте.

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Источник: Gamesradar, Collider

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