Игра Престолов возвращается на сцену: RSC объявила даты театрального приквела The Mad King

Royal Shakespeare Company подтвердила даты премьеры «Game of Thrones: The Mad King— театрального приквела вселенной Джорджа Р. Р. Мартина. Спектакль будет идти в Стратфорде-на-Эйвоне с 20 июля по 5 сентября 2026 года. Приоритетная продажа билетов стартует 14 апреля, общая — 22 апреля.





Действие пьесы разворачивается примерно за 15 лет до событий «Игры престолов» — вокруг легендарного турнира в Харренголе. Именно здесь принц Регар Таргариен одерживает победу в рыцарском поединке и возлагает венок из синих зимних роз на колени к Ликьяне Старк, провозглашая ее Королевой Любви и Красоты. Этот жест разжигает скандал: Ликьяна помолвлена с Робертом Баратеоном, а Регар женат на Элиа Мартелл и имеет от нее двоих детей. Именно этот момент становится точкой, после которой Семи Королевство больше не будет таким, как раньше.

Среди персонажей пьесы — сам Безумный Король Эйрис II Таргариен, Регар, Старки из Винтерфелла: Бран, Эдард и Бенджен — и их сестра Ликьяна. Также на сцене появятся Роберт Баратеон и Гаулленд Рид — тот самый, что в сериале сражался рядом с Эдардом в Башне Радости в конце Восстания Роберта.

Официальный синопсис спектакля обещает: предательские заговоры, давление древних пророчеств, распад родственных уз и игра власти, которая затянет весь Вестерос в водоворот.





Пьесу написал Дункан Маклилан, известный работами «People, Places and Things» и «Every Brilliant Thing». Режиссер — Доминик Кук, который начинал карьеру в RSC и позже поставил «Good», «Follies» и «The Hollow Crown». В творческую команду вошли директора по марионеткам и движению Ник Барнс и Финн Колдуэлл, сценограф Хлоя Ламфорд, художник по костюмам Джорджия Макгиннесс и композитор Уилл Стюарт. Сцена будет крестообразной формы — таким образом ни один зритель не будет иметь одинакового угла обзора.

Мартин выступает исполнительным продюсером и создателем проекта. Еще в феврале он написал в своем блоге, что выбор RSC для него очевиден — Шекспир всегда был источником вдохновения, а режиссеры театра сталкивались с похожими вызовами в изображении битв на сцене. Пьесу ко-продюсируют Warner Bros. Theater Ventures от имени HBO и Access Entertainment.

Вселенная Мартина на экранах активно расширяется. Мы уже писали о «Рыцаре семи королевств» — первый сезон собрал 95% на Rotten Tomatoes и побил рекорды IMDb во франшизе. А сам Мартин еще в феврале анонсировал спектакль в своем блоге, отметив, что на подходе еще 5-6 спинофов — включая продолжения.

Актерский состав пока не объявлен. По словам режиссера Доминика Кука, большинство главных персонажей — молодые: Эдард Старк, которого в сериале играл Шон Бин, появится здесь в 20-летнем возрасте. Официальный открывающий вечер запланирован на 8 августа 2026 года.

Источник: GameRant