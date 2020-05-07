Несмотря на коронавирус в первом квартале 2020 года сегмент умных часов вырос на 20% до отметки 14 млн экземпляров (55,5% рынка занимают Apple Watch)





Исследовательская компания Strategy Analytics заявила, что в первом квартале 2020 года мировой рынок умных часов вырос на 20% до почти 14 млн экземпляров. Результат достаточно интересен с учетом того, что многие покупатели в этот период уже находились в условиях карантина.

Удаленная работа и карантинные ограничения, вроде отмены марафонов, массовых мероприятий и запрета посещения парков не привела к тому, что пользователи перестали покупать умные часы. Похоже наоборот, в домашних условиях пользователи стали внимательнее контролировать уровень своей активности, сожженных калорий и физической нагрузки. Также не стоит забывать функцию отображения вызовов, сообщений и упоминаний — часы на руке позволяет не пропустить важный звонок или сообщение, даже если телефон находится в беззвучном режиме в другой комнате.

Лидером сегмента остаются Apple Watch, которые смогли увеличить свою долю с 54,4% до 55,5% (с 6,2 до 7,6 млн штук) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второе место сохранил Samsung, нарастивший продажи с 1,7 до 1,9 млн штук. На третьем месте находится производитель утилитарно-спортивных часов Garmin, который показал самый впечатляющий относительный рост продаж в 37,5% с показателем 1,1 млн штук. Интересно, что тройка лидеров занимает более двух третей рынка, оставив всем остальным игрокам суммарно всего 22,6%.

Аналитики Strategy Analytics ожидают, что во втором квартале 2020 года поставки умных часов резко снизятся из-за остановки производственных линий, однако уже вторая половина текущего года должна вернуть сегмент к росту благодаря смягчению карантинных мер, открытию розничных магазинов электроники и отложенному спросу.

Напомним, что в 2019 году Apple продала больше часов, чем все швейцарские производители вместе взятые.

Источник: GSMarena, Strategy Analytics