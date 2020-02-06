В 2019 году Apple продала больше часов, чем все швейцарские производители вместе взятые

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Прошлый квартал для Apple оказался очень удачным, причем сильнее всего выросли продажи носимой и домашней электроники и аксессуаров (категория Wearables, Home, and Accessories, которая раньше называлась Other Products) — на 37%, до $10 млрд. И хотя точных данных производитель не приводит, общеизвестно, что львиную часть выручки приносят наушники AirPods и умные часы Apple Watch — неоспоримые лидеры в своих категориях. И если в сегменте наушников TWS у Apple есть немало достойных конкурентов, то в сегменте умных часов таковых нет. Результаты свежего исследования Strategy Analytics указывают, что в 2019 году Apple впервые обскакала всю швейцарскую часовую индустрию.

Согласно данным отчета Strategy Analytics, общие мировые продажи Apple Watch за весь 2019 год составили 31 млн штук, тогда как все швейцарские часовщики (Swatch, Tissot, TAG Heuer и другие) вместе взятые отгрузили… 21 млн часов.