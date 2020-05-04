Нет, количество ежедневно активных пользователей Zoom не превысило 300 млн





Некоторое время назад сервис конференций Zoom похвастался в своём блоге, что у него насчитывается «более 300 млн ежедневных пользователей» и что «более 300 млн людей по всему миру используют Zoom в это непростое время». Однако позже блог был отредактирован, указанные фрагменты текста удалены, а вместо них теперь фигурирует «300 млн участников ежедневных конференций Zoom».

При этом разница между «ежедневно активными пользователями» и «участниками конференций» значительна. Участники могут быть подсчитаны несколько раз на протяжении дня, если они несколько раз участвуют в беседах. Показатель ежедневно активных пользователей учитывает пользователя только один раз, даже если он участвовал в 10 конференциях. Именно этот показатель обычно используют компании для измерения аудитории использования своих сервисов. Подсчёт участников конференций проще проводить, но этот показатель может вводить в заблуждение и приводит к тому, что платформа кажется больше, чем она есть на самом деле.

Вводящая в заблуждение запись в блоге была отредактирована через день после того, как СМИ вышли с заголовками наподобие «ежедневно сервисом пользуется свыше 300 млн человек». В компании назвали этот инцидент ошибкой с использованием слов «пользователи» и «люди» вместо «участники». Когда «недосмотр» был обнаружен, компания внесла исправления в публикацию.

Источник: The Verge