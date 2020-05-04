Новости
Нет, количество ежедневно активных пользователей Zoom не превысило 300 млн

Нет, количество ежедневно активных пользователей Zoom не превысило 300 млн

Нет, количество ежедневно активных пользователей Zoom не превысило 300 млн


Некоторое время назад сервис конференций Zoom похвастался в своём блоге, что у него насчитывается «более 300 млн ежедневных пользователей» и что «более 300 млн людей по всему миру используют Zoom в это непростое время». Однако позже блог был отредактирован, указанные фрагменты текста удалены, а вместо них теперь фигурирует «300 млн участников ежедневных конференций Zoom».

При этом разница между «ежедневно активными пользователями» и «участниками конференций» значительна. Участники могут быть подсчитаны несколько раз на протяжении дня, если они несколько раз участвуют в беседах. Показатель ежедневно активных пользователей учитывает пользователя только один раз, даже если он участвовал в 10 конференциях. Именно этот показатель обычно используют компании для измерения аудитории использования своих сервисов. Подсчёт участников конференций проще проводить, но этот показатель может вводить в заблуждение и приводит к тому, что платформа кажется больше, чем она есть на самом деле.

Вводящая в заблуждение запись в блоге была отредактирована через день после того, как СМИ вышли с заголовками наподобие «ежедневно сервисом пользуется свыше 300 млн человек». В компании назвали этот инцидент ошибкой с использованием слов «пользователи» и «люди» вместо «участники». Когда «недосмотр» был обнаружен, компания внесла исправления в публикацию.

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить