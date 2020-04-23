Аудитория Zoom менее чем за месяц выросла на 50% — ежедневно сервисом пользуется свыше 300 млн человек





Сервисы аудио- и видеосвязи в числе прочих больше всего выиграли от нынешней пандемии COVID-19. Главным «бенефициаром» выступил Zoom, который сейчас является невероятно популярным, хотя каких-то полгода назад о разработанном программистом Cisco Эриком Юанем в 2011 году приложении никто и знать и не знал. Несмотря на проблемы с безопасностью и скандалы с утечками данных, аудитория Zoom продолжает расти впечатляющими темпами. Сегодня гендиректор Zoom Эрик Юань сообщил о преодолении нового рубежа — 21 апреля сервисом видеосвязи воспользовались более 300 млн человек.

В предыдущий раз Zoom делилась статистикой 1 апреля. Тогда сообщалось о 200 млн ежедневных пользователей. То есть, менее чем за месяц ежедневная аудитория сервиса выросла на 50%. Рост аудитории выглядит еще более впечатляющим, если вспомнить, что предыдущий рекорд был установлен в декабре 2019 года и составлял 10 млн человек. И это, повторимся, на фоне всех тех немалочисленных проблем с безопасностью, о которых мы слышали к настоящему времени (утечки данных, отсутствие шифрования, передача данных Facebook).

Справедливости ради, буквально вчера вышла новая версия Zoom с порядковым номером 5.0, в которой разработчики, как и обещали, исправили некоторые проблемные аспекты. Обновление добавляет иконку безопасности, объединяющую ряд функций безопасности — теперь можно быстро закрыть видеочат, блокировать участников и установить разные ограничения, в том числе на функцию демонстрации экрана. Кроме того, Zoom теперь также включает пароли по умолчанию для большинства клиентов, а системные администраторы могут задавать минимальный уровень сложности пароля для бизнес-пользователей. Так что Zoombombing (так нарекли явление с неожиданным вторжением троллей с порно и матом в чужие конференции) должно остаться позади.

Zoom также внесла некоторые улучшения по части шифрования, обновив стандарт шифрования до AES 256 GCM. Это все еще не сквозное шифрование, поддержку которого компания ошибочно заявила ранее.

Источник: The Verge