Новости IT-бизнес 13.03.2024 в 14:28 comment views icon

Неутешительная статистика доходов 30 тыс. мобильных приложений объясняет, почему разработчики продолжают настаивать на подписках

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Юрій Орос

Автор новостей

Неутешительная статистика доходов 30 тыс. мобильных приложений объясняет, почему разработчики продолжают настаивать на подписках

Ожидается, что в следующем году разработчики мобильных приложений будут агрессивнее продвигать право пользоваться по подписке. Цифры от RevenueCat, проанализировавшей более 30 000 приложений показывают, что большинство из них пытаются достичь дохода в $1000 в месяц.

RevenueCat разрабатывает инструментарий для подписки на мобильные приложения, сообщает ArsTechnica. Среди клиентов компании указаны Reuters, Buffer, Goodnotes, PhotoRoom и Notion. Утверждается, что 90% приложений с платформой подписки в приложении используют RevenueCat. Поэтому стоит принять во внимание, что компании выгодна именно такая форма монетизации.

Только около 17% исследованных приложений зарабатывают не менее $1000 ежемесячно. Процент исследованных приложений, приносящих больший ежемесячный доход, еще ниже.

Неутешительная статистика доходов 30 тыс. мобильных приложений объясняет, почему разработчики продолжают настаивать на подписках
Ежемесячный отслеживаемый доход (MTR)

RevenueCat отмечает, что после того, как приложение достигнет дохода в $1,000 в месяц, оно с большей вероятностью будет зарабатывать $2500 в месяц (59%, которые достигли отметки $1000, достигли этого показателя) или даже $5000 в месяц (60%, которые достигли дохода в $2500 в месяц, достигли этого показателя).

Несбалансированный доход

Данные RevenueCat указывают на значительный дисбаланс в распределении доходов между мобильными приложениями с подпиской: отчет обнаружил, что через 12 месяцев после запуска топ-5% приложений приносят в 200 раз больше доходов, чем нижний квартиль. Для новых приложений средний ежемесячный доход через год составляет «чуть менее $50».

Однако поскольку расходы на рекламу продолжают падать, а разработчики ищут способ генерировать постоянный доход для поддержки, сопровождения и совершенствования приложений, ожидается, что подписка и в дальнейшем будет оставаться основной стратегией разработчиков.

Усталость от подписок

Проблемы с подпиской на мобильные приложения включают не только убеждение людей заплатить за приложение, но и убеждение их делать это неоднократно. RevenueCat отмечает, что по сравнению с отчетом за 2023 год, доля ежемесячных подписок, которые сохраняются через год, снизилась на 14%, что «повлияло как на лучшие, так и на худшие показатели». Среди других выводов — ежемесячные подписки имеют средний показатель первого обновления более 60%, но сохраняют только 36% от первоначального количества подписчиков, когда приходит время для третьего обновления.

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Разработчики, которые надеются на постоянные доходы, обращаются к пользователям, которых все больше отпугивает усталость от подписки. Согласно отчету за 2022 год, подготовленному консалтинговой компанией Kearney, 42% потребителей «считают, что у них слишком много подписок». Но в то время как все больше отраслей сосредотачиваются на подписке, мобильные приложения, по мнению некоторых, являются тем случаем использования, где периодические платежи имеют больше смысла, чем в других бизнесах, таких как типографии.

Более высокие цены

Ожидается, что цены на подписку на мобильные приложения вырастут в течение следующего года. За год, прошедший с момента публикации отчета RevenueCat за 2023 год, среднемесячная ставка выросла на 14%, от $7,05 до $8,01. Такие факторы, как рост затрат на привлечение клиентов, заинтересованность в том, чтобы выглядеть как премиум-приложение, а также ИИ, могут стать экономическим вызовом для разработчиков и повлиять на ценообразование.

Но RevenueCat также ожидает, что в течение следующего года разработчики будут больше экспериментировать с другими источниками дохода, такими как внутренние покупки и партнерский маркетинг.

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