Неутешительная статистика доходов 30 тыс. мобильных приложений объясняет, почему разработчики продолжают настаивать на подписках

Ожидается, что в следующем году разработчики мобильных приложений будут агрессивнее продвигать право пользоваться по подписке. Цифры от RevenueCat, проанализировавшей более 30 000 приложений показывают, что большинство из них пытаются достичь дохода в $1000 в месяц.

RevenueCat разрабатывает инструментарий для подписки на мобильные приложения, сообщает ArsTechnica. Среди клиентов компании указаны Reuters, Buffer, Goodnotes, PhotoRoom и Notion. Утверждается, что 90% приложений с платформой подписки в приложении используют RevenueCat. Поэтому стоит принять во внимание, что компании выгодна именно такая форма монетизации.

Только около 17% исследованных приложений зарабатывают не менее $1000 ежемесячно. Процент исследованных приложений, приносящих больший ежемесячный доход, еще ниже.

RevenueCat отмечает, что после того, как приложение достигнет дохода в $1,000 в месяц, оно с большей вероятностью будет зарабатывать $2500 в месяц (59%, которые достигли отметки $1000, достигли этого показателя) или даже $5000 в месяц (60%, которые достигли дохода в $2500 в месяц, достигли этого показателя).

Несбалансированный доход

Данные RevenueCat указывают на значительный дисбаланс в распределении доходов между мобильными приложениями с подпиской: отчет обнаружил, что через 12 месяцев после запуска топ-5% приложений приносят в 200 раз больше доходов, чем нижний квартиль. Для новых приложений средний ежемесячный доход через год составляет «чуть менее $50».

Однако поскольку расходы на рекламу продолжают падать, а разработчики ищут способ генерировать постоянный доход для поддержки, сопровождения и совершенствования приложений, ожидается, что подписка и в дальнейшем будет оставаться основной стратегией разработчиков.

Усталость от подписок

Проблемы с подпиской на мобильные приложения включают не только убеждение людей заплатить за приложение, но и убеждение их делать это неоднократно. RevenueCat отмечает, что по сравнению с отчетом за 2023 год, доля ежемесячных подписок, которые сохраняются через год, снизилась на 14%, что «повлияло как на лучшие, так и на худшие показатели». Среди других выводов — ежемесячные подписки имеют средний показатель первого обновления более 60%, но сохраняют только 36% от первоначального количества подписчиков, когда приходит время для третьего обновления.

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Разработчики, которые надеются на постоянные доходы, обращаются к пользователям, которых все больше отпугивает усталость от подписки. Согласно отчету за 2022 год, подготовленному консалтинговой компанией Kearney, 42% потребителей «считают, что у них слишком много подписок». Но в то время как все больше отраслей сосредотачиваются на подписке, мобильные приложения, по мнению некоторых, являются тем случаем использования, где периодические платежи имеют больше смысла, чем в других бизнесах, таких как типографии.

Более высокие цены

Ожидается, что цены на подписку на мобильные приложения вырастут в течение следующего года. За год, прошедший с момента публикации отчета RevenueCat за 2023 год, среднемесячная ставка выросла на 14%, от $7,05 до $8,01. Такие факторы, как рост затрат на привлечение клиентов, заинтересованность в том, чтобы выглядеть как премиум-приложение, а также ИИ, могут стать экономическим вызовом для разработчиков и повлиять на ценообразование.

Но RevenueCat также ожидает, что в течение следующего года разработчики будут больше экспериментировать с другими источниками дохода, такими как внутренние покупки и партнерский маркетинг.

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