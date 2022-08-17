Ни один HIMARS не потерян, Украина может применять американское оружие для атак объектов рф на временно оккупированных территориях — министр обороны Резников

Вооруженные силы рф, которые уже рассказывали о полном уничтожении украинской авиации в первые дни войны, продолжат рассказывать о своих вымышленных победах. В последние дни представители вооруженных сил страны-агрессора в очередной раз заявили об уничтожении РСЗО HIMARS, которые продолжают эффективно наносить удары по оккупантам. Эти сообщения опроверг министр обороны Украины Алексей Резников.

«Совершенно ответственно могу сказать — ни один HIMARS не потерян. Поэтому когда вы читаете в российских СМИ или соцсетях, что солдат Иванов ворвался с Калашниковым и увидел грузовик, в котором он уничтожил одновременно автоматом 12 хаймарсов, можете просто посмеяться. Такова у них система пропаганды. Это дурость», — заявил министр.

Алексей Резников также рассказал, что согласно договоренностям Украины и США, ВСУ не могут применять американское оружие для ударов по территории россии. Однако нет никаких ограничений по применению американского оружия против российских объектов, расположенных на временно оккупированной россией украинской территории.

«Украина имеет договоренности с США по неиспользованию американского оружия по территории рф. Но ограничений относительно временно оккупированных территорий Украины нет», — сказал Резников в интервью Голосу Америки.

Это также касается и временно оккупированного Крыма. В последние дни на полуострове неоднократно фиксировались события негативной живучести на российских военных объектах. Резников рассчитывает, что США предоставят Украине ракеты ATACMS для HIMARS с дальностью 300 километров, которые улучшат ситуацию на поле боя в пользу ВСУ. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель.

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Ещё интересные моменты из интервью министра обороны Украины:

Общий украинский план – полная деоккупация всех украинских территорий, оккупированных рф, и выход на международно признанные границы Украины по состоянию на 1991 год;

Возможен вариант понижения активности боевых действий, но не заморозки войны;

Самые страшные события в этой войне Украина уже пережила, россия не достигла ни одной своей цели, но надо быть готовыми к долгому военному марафону;

За месяц войны министерство обороны тратит примерно такую ​​же сумму, как за год до начала активной фазы войны;

На данный момент мобилизация осуществляется путем поиска конкретных специалистов (операторы БПЛА, связисты, IT-специалисты, артиллеристы). Сейчас Украине нужны специалисты, которые могут быстро овладеть более совершенным западным вооружением, поступающим в Украину от партнёров;

После победы нас ожидает реформа сектора безопасности и обороны.

Источник: voanews, hromadske