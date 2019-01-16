Nike Adapt BB – кроссовки с автоматической шнуровкой и управлением со смартфона, созданные специально для баскетболистов

Компания Nike продолжает развивать идею кроссовок с автоматической шнуровкой и вслед за моделью HyperAdapt 1.0 выпустила новую версию Adapt BB. Эта модель создана для «индивидуальной подгонки для каждого баскетболиста» благодаря системе шнуровки FitAdapt, которую можно регулировать вручную или с помощью приложения для смартфона.

Как отмечает Nike, во время игры в баскетбол нога спортсмена может увеличиваться на половину размера, что вызывает дискомфорт и может влиять на движения и эффективность на площадке. Adapt BB может решить эту проблему. Применяемая технология FitAdapt позволяет быстро ослаблять или затягивать шнуровку прямо во время игры

Отличительной чертой Adapt, которую Nike называет «самым передовым решением на сегодняшний день», является то, что игрок может управлять силой шнуровки вручную с помощью физических кнопок на обуви или сопутствующего приложения на смартфоне. При надевании Adapt BB встроенный специальный мотор способен определять нужную степень плотности посадки и соответствующим образом подстраивает силу натяжения шнуровки. Благодаря этому обеспечивается плотное прилегание ноги к обуви.

Электрические компоненты требуют энергии. Потому в кроссовках Nike Adapt BB используется встроенная батарея. Она обеспечивает до 14 дней автономной работы, а подзарядка осуществляется при помощи беспроводной технологии Qi. Для подзарядки необходимо разместить кроссовки на зарядном коврике, который входит в комплект поставки каждой пары. Время зарядки составляет 3 часа.

С помощью мобильного приложения Adapt игроки могут вводить различные параметры индивидуальной подгонки кроссовок на протяжении игры. Приложение также позволяет проверять уровень заряда батарей кроссовок и управлять светодиодной подсветкой. Через беспроводное подключение также можно будет осуществлять обновление встроенной прошивки, что позволит расширять функциональные возможности кроссовок в будущем. Например, Nike говорит, что работает над тем, чтобы дать игрокам NBA различные настройки для разминки. Игроки смогут оформлять подписку на эти обновления, чтобы получить их по мере появления. Кроме того, со временем могут появиться дополнительные цифровые сервисы для игроков.

Кроссовки Nike Adapt BB поступят в продажу по цене $350. Это в 2 раза меньше стоимости HyperAdapt 1.0, которые на момент выпуска предлагались по цене $720. Поставки начнутся в феврале. В Nike отмечают, что в дальнейшем намерены создавать подобные устройства и для других видов спорта.

Источник: Engadget