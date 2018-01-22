Nike и совместно с баскетболистом Полом Джорджем выпустили кроссовки PG2 в стилистике PlayStation

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Компания Nike в сотрудничестве с баскетболистом Полом Джорджем выпустила пару кроссовок в стилистике игровой консоли PlayStation. Новинка получила название PG2, и это уже вторая пара обуви от Джорджа.

Кроссовки Nike PG2 имеют светящиеся язычки с логотипами PlayStation и PG. Кнопки на внутренней части язычков позволяют активировать или выключить подсветку. Также предусмотрен специальный пульсирующий режим работы подсветки с вибрацией, что должно символизировать сходство с работой контроллера PlayStation Dual Shock. Судя по имеющейся информации, батарея в кроссовках несъёмная и обеспечивает до 150 часов автономной работы.

По словам Пола Джордж, Nike работала непосредственно с командой PlayStation, которая также отвечала за космический узор подошвы. Такой узор доступен для загрузки в качестве темы оформления для консоли PS4 при помощи ваучера для PSN, который нанесён заднике левого кроссовка. Проушины имитируют цвет кнопок контроллера PlayStation, они имеют зеленое, синее, розовое и фиолетовое исполнение. А синие резиновые подошвы светятся в темноте. Для обеспечения комфортного ношения предусмотрено использование блоков Nike Zoom Air в передней части, что обеспечивает дополнительную амортизацию.

Кроссовки Nike PG2 будут продаваться ограниченной партией. Глобальные продажи начнутся 10 февраля по цене $110.

Источник: The Verge