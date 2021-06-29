Nikon анонсировала беззеркальную камеру Nikon Z fc в классическом дизайне и объектив NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR





Компания Nikon подготовила к выпуску новую модель беззеркальной камеры под названием Nikon Z fc. Это первая модель серии Z, которая имеет «традиционный» дизайн. Устройство похоже на легендарную плёночную зеркальную фотокамеру Nikon FM2, выпуск которой в 1982 году стал поворотным моментом в истории Nikon. В новинке доступны физические диски управления для переключения параметров съёмки (выдержки, светочувсnвительности, коррекции экспозиции), круглый окуляр электронного видоискателя, выгравированный логотип Nikon, который использовался в 1970-80 годах.

Корпус Nikon Z fc выполнен из магниевого сплава. Внутри корпуса разместились 20,9-мегапиксельный сенсор формата DX (23,5×15,7 мм), механический и электронный затворы, комбинированная система автофокуса с определением фазы/контраста с 209 точками. В камере доступны 3-дюймовый сенсорный поворотный дисплей с разрешением 1,04 млн точек, электронный OLED видоискатель диагональю 0,39 дюйма с разрешением 2,36 млн точек, горячий башмак для подключения вспышки и аксессуаров, встроенные модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Камера Nikon Z fc позволяет регулировать светочувствительность в диапазоне ISO 100–51200, вести серийную съёмку со скоростью до 11 кадров в секунду, записывать изображения в формате NEF (RAW) с глубиной цвета 12 или 14 бит. Устройство также позволяет записывать видео в разрешении Full HD с частотой до 120 кадров в секунду или 4K с частотой 30 кадров в секунду. Для хранения отснятого материала могут использоваться карты памяти SD/SDHC. В устройстве доступны разъёмы USB Type C, HDMI (тип D), 3,5-миллиметровый звуковой вход. Поддерживается питание и зарядка через USB. Ёмкости аккумулятора достаточно примерно для 300 снимков. Новинка имеет размеры 134,5×93,5×43,5 мм и массу 445 г.

В комплекте с камерой Nikon Z fc будут предлагаться объективы NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR (серебристая версия) и NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE. Обе версии гармонично сочетаются с классическим дизайном камеры. Цена Nikon Z fc составляет около $900. Комплекты с объективами NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR (серебристая версия) и NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE оцениваются в $1100 и $1200, соответственно. Продажи стартуют в июле.

Дополнительно компания Nikon анонсировала разработку нового объектива с переменным фокусным расстоянием NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR. Он предназначен для совместного использования с камерами формата APS-C (формат DX от Nikon), для которых используется байонет Nikon Z. Фактический выход объектива на рынок ожидается позже в этом году. Его ориентировочная цена пока не сообщается.