Nikon анонсировала зеркальную камеру Nikon D780 и суперзум Coolpix P950 с 83-кратным оптическим увеличением

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Компания Nikon выпустила новую цифровую зеркальную камеру Nikon D780, которая по своим характеристикам и возможностям напоминает беззеркальную модель Z6.

Новинка получила тот же 24,5-мегапиксельный BSI CMOS сенсор и процессор обработки изображений Expeed 6. Также сообщается о наличии 273 точек фазовой и контрастной фокусировки. Автофокус может отслеживать глаза и предметы в режиме Live View. Поддерживается возможность изменения светочувствительности в диапазоне ISO 100-51200 (до ISO 204000 в расширенном режиме). Устройство содержит откидной 3,2-дюймовый сенсорный дисплей, два слота для карт памяти SD UHS II и порт USB Type C. Однако камера лишена встроенной вспышки (которая была у D750) и системы стабилизации изображения (имеется в Z6).

Nikon D780 может вести серийную съёмку со скоростью 7 кадров в секунду при использовании оптического видоискателя и 12 кадров в секунду в режиме Live View. Минимальная выдержка затвора составляет 1/8000 секунды. В плане съёмки видео возможности практические такие же, как и у Z6. Устройство способно записывать видео в разрешении 4K со считыванием пикселей со всего кадра. Поддерживается режим F-Log для расширения динамического диапазона и возможность передачи через порт HDMI 10-битного видео на внешние записывающие устройства.

Новая цифровая зеркальная камера Nikon D780 поступит в продажу в конце января по цене $2300. За комплект с объективом AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR предстоит заплатить $2800.

Вместе с тем, Nikon подготовила к выпуску и суперзум Coolpix P950. Устройство оснащено объективом, который обеспечивает 83-кратное оптическое увеличение. Максимальное фокусное расстояние объектива эквивалентно 2000 мм для стандартным 35-миллиметровых камер. Данная модель подойдёт тем пользователям, которые предпочитают снимать спортивные события и дикую природу.

Новинка также содержит 16-мегапиксельный 1/2,3-дюймовый сенсор, электронный видоискатель с разрешением 2,4 млн точек, поворотный дисплей, подъёмную вспышку и горячий башмак для подключения внешней вспышки и аксессуаров. Камера способна вести серийную съёмку фотографий с частотой 7 кадров в секунду в форматах RAW/JPEG и записывать видео в разрешении 4K. Максимальная светочувствительность составляет ISO 6400.

Камера Nikon Coolpix P950 станет доступной для покупки в феврале по цене $800.

Источник: Engadget 1, 2