Nikon покупает производителя кинокамер RED, с которым еще 2 года назад возникали патентные споры

Nikon объявила о покупке компании RED, занимающейся производством высококачественных кинокамер. Стоимость сделки не разглашается. В заявлении говорится, что RED станет дочерней компанией, полностью принадлежащей Nikon. Сейчас в RED работает около 220 сотрудников. На данный момент не обнародуются никакие планы относительно сокращения персонала.

Компания RED была основана в 2005 году и зарекомендовала себя в качестве производителя качественных кинокамер. Ее камеры использовались в популярных фильмах, в частности «Игра в кальмара», «Острые шоры» и «Капитан Марвел». Теперь Nikon планирует выйти на этот рынок с помощью своего нового приобретения. В последние годы Nikon вышла из менее прибыльных областей рынка камер, в частности, прекратила разработку новых зеркальных фотоаппаратов.

Этот шаг может принести пользу обеим сторонам, как поделился в Facebook президент RED Джарред Лэнг:

«Это стратегическое партнерство объединяет обширную историю и опыт Nikon в разработке продуктов, ноу-хау в обработке изображений, а также оптическую технологию и пользовательский интерфейс с революционными цифровыми кинокамерами и признанными технологиями RED».

Ранее, в 2018 году, RED пыталась расширить сферу бизнеса и выйти на рынок смартфонов. Однако после непродолжительных попыток компания прекратила работы в этом направлении.

Что интересно, незадолго до партнерства между компаниями возникли патентные споры. В 2022 году RED подала в суд на Nikon, утверждая, что та сознательно использовала запатентованную компанией RED технологию сжатия данных в своей камере Z9. Nikon, в свою очередь, доказывала легитимность использования патентов RED. Впоследствии компании согласились на урегулирование.

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Источник: Engadget

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