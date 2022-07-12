Nikon уходит с рынка зеркальных камер – Nikkei

По данным Nikkei, компания Nikon прекратит выпуск новых зеркальных камер, которые когда-то были технологической опорой профессиональной фотографии. Такие устройства уже некоторое время назад утратили популярность, поскольку существенно улучшилось качество съёмки беззеркальных камер, которые к тому же имеют меньшие размеры и массу. В любительском сегменте зеркальные камеры вытесняются смартфонами.

Nikkei заявляет, что Nikon продолжит производить и распространять свои существующие модели цифровых зеркальных камер, но при разработке новых моделей сосредоточится исключительно на беззеркальных камерах.

В собственном заявлении для прессы Nikon не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. Компания заявила, что статья является «предположением, и Nikon не делала никаких заявлений по этому поводу». Вместе с тем «Nikon продолжает производство, продажу и обслуживание цифровых зеркальных камер».

Буквально в прошлом месяце Nikon объявила о прекращении выпуска двух своих доступных цифровых зеркальных фотокамер: D3500 и D5600. Тогда компания заявила, что хочет больше сосредоточиться на «камерах и объективах среднего и высокого класса, ориентированных на профессиональных фотографов и фотографов-любителей», одновременно улучшая продукты для молодых пользователей, «для которых видео является основным направлением». В прошлом году, по данным Nikkei, Nikon продала более 400 тыс. зеркальных камер.

Canon также постепенно отказывается от технологии зеркальных камер. В прошлом году компания заявила, что EOS-1D X Mark III станет её последней флагманской зеркальной камерой. В то время генеральный директор Canon сказал, что «потребности рынка быстро движутся в сторону беззеркальных камер». Хотя не исключалось, что в будущем компания продолжит выпуск некоторых цифровых зеркальных камер начального и среднего уровня.

Источник: The Verge