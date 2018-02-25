Nokia 8110 4G. HMD Global возродила легендарный «бананофон»-слайдер (тот самый из «Матрицы»)

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«Оружие. Много оружия». Уже прошло столько лет, но эту знаменитую сцену из «Матрицы» невозможно забыть. Для этого звонка главный герой культового боевика – Нео – использовал телефон Nokia 8110, что обеспечило ему соответствующий статус. В прошлом году HMD Global, владеющая правами на мобильные устройства под торговой маркой Nokia, использовала выставку MWC для анонса обновленной версии легендарной модели Nokia 3310, а в этом году компания, решив еще раз сыграть на чувствах ностальгирующих, представила обновленную Nokia 8110 4G, «бананофон»-слайдер.

Обновленная легенда получила узнаваемую изогнутую форму и даже “веселый цвет” банановой кожуры Banana Yellow, вдобавок к «традиционно черному» (Traditional Black). И это первый телефон, получивший скользящую крышку с тех пор… испокон веков! В то же время она не является подпружиненной, что делает новую модель более аутентичной.

Новинка предлагает возможность снова ощутить давно забытое тактильное чувство при ответе или завершении звонка. То есть, можно эмоционально повесить трубку, сердито хлопнув крышкой.

ОС S30 больше не используется в качестве программной платформы, ее место заняла KaiOS, которая является форком ОС Firefox OS. То есть, обновленная Nokia 8110 является смартфоном. Здесь есть Google Search, Maps и даже Assistant. Также синхронизировать контакты и данные с календаря, связанные с аккаунтом Google. В «Матрицу» с Nokia 8110 4G не зайдешь, но вот в Facebook или Twitter – запросто!

На подходе и другие приложения, но понятно, что с SoС Snapdragon 205 особо не разгонишься. Но для обновленной «Змейки» его возможностей более, чем достаточно. К слову, изогнутый экран имеет диагональ 2,4 дюйма и разрешение QVGA.

Фронтальной камеры у Nokia 8110 4G нет, зато есть основная разрешением 2 Мп.

Еще одна особенность новой старой Nokia 8110 4G отражена в названии – поддержка 4G LTE – и при вызовах, совершенных в VoLTE, и при использовании в качестве точки доступа Wi-Fi.

Аккумулятор емкостью 1200 мА∙ч обеспечивает работу в течение 48 часов в режиме прослушивания музыки (есть разъем 3,5 мм) и до 9 часов — в режиме разговора при использовании VoLTE.

Новинка выйдет в вариантах с одной и двумя слотами для карт SIM. В продажу Nokia 8110 4G поступит в мае по цене €80.

Источник: GSM Arena