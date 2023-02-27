Nokia обновила логотип впервые за 60 лет

Некогда легендарный финский производитель смартфонов Nokia Corporation показал новый логотип — это первая смена лого за почти 60 лет. Новая айдентика бренда, которая приносит кардинальные изменения визуального стиля, представили накануне официального старта выставки MWC 2023 в Барселоне (с 27 февраля по 4 марта).

Главное и самое заметное изменение культовый — синий шрифт Yale, прочно ассоциирующийся с Nokia и корпоративным слоганом Connecting People, исчез. Новый логотип, по словам компании, более «современный и цифровой». В Nokia объяснили, что стремятся оставить прошлое в прошлом и избавиться от устойчивых ассоциаций с мобильными телефонами.

«Мы обновляем стратегию и, что еще важнее, мы также обновляем бренд, чтобы лучше отражать то, кем компания сегодня: лидер в бизнес-инновациях и технологиях, зачинатель нового будущего, где сети тесно переплетаются с облачными технологиями». Для многих Nokia до сих пор является успешным брендом мобильных телефонов, и это ложный образ. Мы хотим запустить новый бренд, который фокусируется на сетях и цифровизации промышленности, и не имеет ничего общего с прежними достижениями на рынке мобильных телефонов». Пекка Лундмарк, президент Nokia

Новый логотип состоит из пяти фигур, образующих Nokia.

Остается напомнить, что мобильный бизнес, от которого Nokia хочет откреститься с помощью нового логотипа, давно ей не принадлежит. Microsoft выкупила его за 7 миллиардов долларов в 2014 году , а в 2016 году, потерпев сокрушительное поражение на мобильном рынке, просто списала проблемный актив и перепродала права HMD Global, которая сейчас производит телефоны под брендом Nokia. К выставке MWC компания HMD Global подготовила три новинки — бюджетные монстры автономности Nokia C32 и C22, а также Nokia G22, созданный для самостоятельного ремонта в сотрудничестве с iFixit. О них мы расскажем уже в отдельной новости.