Nokia выпустила Wi-Fi Mesh-систему Beacon 1 по цене $129

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Компания Nokia представила свою новую Wi-Fi Mesh-систему под названием Beacon 1. Она обеспечивает возможности, сходные с Beacon 3, но предлагается по более доступной цене.

Mesh-система Nokia Beacon 1 обеспечивает покрытие площади около 140 квадратных метров. При этом поддерживается возможность объединения трёх таких устройств, что позволяет увеличить площадь покрытия до 420 квадратных метров. Новинка поддерживает частотные диапазоны Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, стандарты связи 802.11 k/v. Отмечается, что устройство способно комбинировать соединения Ethernet и Wi-Fi для обеспечения оптимальной работы сети.

Nokia также предлагает мобильное приложение для простого управления устройством. Оно позволяет просмотреть карту покрытия и выявить зоны со слабым сигналом, увидеть перечень всех подключенных устройств. Поддерживается функция облегчённой установки для конфигурации из нескольких устройств Beacon 1. Пользователю достаточно настроить только одну Mesh-систему, а другие будут настроены и подключены автоматически.

Mesh-система Nokia Beacon 1 уже поступила в продажу по цене $129. Набор из трёх устройств оценивается в $299.

Источник: gsmarena