Nokia инвестирует €360 млн в разработку чипов и ПО

Финская компания Nokia заявила о намерении инвестировать в развитие бизнеса и разработки в Германии. Об этом сообщает ресурс Reuters.

Согласно имеющейся информации, компания планирует инвестировать в разработку устройств, аппаратного обеспечения и чипов, а также программного обеспечения. Для этих целей выделено €360 млн. Средства планируется направить в развитие и деятельность предприятий Nokia в Ульме и Нюрнберге в Германии.

Разработка чипов, аппаратного и программного обеспечения являются частью четырехлетнего проекта. Его совместно профинансируют компания Nokia, Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии, а также две федеральные земли Германии.

Компания пока не уточняет, для каких целее предназначены чипы, которые будут разрабатываться в Германии.

Источник: Reuters

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