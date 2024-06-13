Noname Digital не платит зарплату по 6 месяцев и просит «рейдить» заказчика в App Store

Компания Noname Digital, в которой работают около 300 человек, не рассчиталась с сотрудниками за шесть месяцев работы. Причина — недобросовестный заказчик, который не выполнил своих обязательств по оплате.

В ситуации разбирался DOU, который взял комментарии у сотрудников и представителей Noname Digital. Пересказываем основные моменты.

Из 300 человек значительная часть команды — это разработчики. Один из специалистов утверждает, что с ним не рассчитались за шесть месяцев. Выплаты задерживали и другим разработчикам, а это, по его словам, около 100 человек.

У некоторых ситуация немного лучше — один сотрудник покинул компанию в мае, после двух недель задержки.

«Прошло две недели. Разработчики «разрывали» чат в надежде достучаться до руководства и финансового менеджера по поводу оплаты. Очень редко кто-то из них отвечал, что «работаем над этим». Через три недели появилась информация от руководства, что некоторые выплаты получат только те, кто был на этапе сдачи проекта. После этого я попрощался с коллегами и вышел из корпоративного чата», — написал он.

В Noname Digital шли за дополнительным заработком

Важно отметить, что для многих девелоперов сотрудничество с Noname Digital было лишь дополнительным заработком. Специфика найма и занятости была такой:

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компания ищет преимущественно начинающих или с уровнем Middle

нанимает специалистов как фрилансеров на B2B-контракт

берут всех без собеседования или с условным собеседованием

сотрудники получают задание, выполняют его, сдают и получают оплату

«Честно говоря, я понимал, что отсутствие юридического обоснования предоплаты в контракте рано или поздно повлечет такую ситуацию. Поэтому не брал по 4-5 проектов параллельно», — признался один из сотрудников.

Также специалисты рассказали и о многочисленных проблемах в компании.

Сотрудникам начали угрожать штрафами за месяцы до того, как появлялось какое-то ТС.

Как должен выглядеть проект, не знали ни менеджеры, ни QA, ни разработчики, но при этом их заставляли выполнять новые задачи бесплатно.

За отказ снимали с проекта и не выплачивали деньги. Были случаи, когда разработчика могли «кикнуть» из рабочего чата через полгода работы над проектом за то, что он жаловался компании на невыплаты.

В Noname Digital предлагают «рейдить» заказчика-мошенника

В самой компании подтверждают информацию о задержке и предлагают «рейдить» страницы с приложениями заказчика в App Store.

Это якобы должно было ускорить получение выплат. Разработчик объясняет, что «рейды» предусматривали такие действия:

установить определенное приложение;

оставить плохую оценку и написать негативный отзыв;

подать жалобу через сервис App Store за нарушение авторских прав.

В своем официальном ответе компания рассказала, что выплатила разработчикам программных продуктов 25% от согласованных вознаграждений по договорам за счет всех имеющихся средств компании. А в конце июня, в любом случае, благодаря внутренним ресурсам осуществить очередную выплату нашим разработчикам в размере 10% от наших обязательств по договорам.

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