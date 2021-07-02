Норвезька компанія Scatec Solar запустила в Україні сонячну електростанцію потужністю 148 МВт (це вже четверта та найбільш потужна СЕС компанії в країні)





Норвезька компанія Scatec Solar підключила до мережі і ввела в промислову експлуатацію сонячну електростанцію Прогресівка в Миколаївській області потужністю 148 МВт. Це четверта і найпотужніша сонячна електростанція, запущена компанією в Україні.

СЕС «Прогресівка» здатна виробляти 184 ГВт-год електроенергії на рік, що достатньо для забезпечення 76 000 домогосподарств та призведе до зменшення викидів парникових газів на 70 000 тон, зазначили в компанії. Розрахунковий термін експлуатації СЕС Прогресівка — більше 30 років.

Зазначимо, що у червні поточного був запущений проект СЕС «Чиста енергія» в Черкаській області потужністю 25 МВт. У січні Scatec спільно з голландською FMO підключили до мережі СЕС в Кам’янці потужністю 32 МВт. До цього норвезька компанія побудувала і експлуатує СЕС поблизу Богуслава, Київської області, потужністю 54 МВт. Також Scatec готує до запуску першу чергу СЕС в Чигирині (Черкаська обл.) потужністю 40 МВт.

Нагадаємо, що норвезька компанія Scatec Solar працює в Україні з 2017 року. Компанія має понад 3,5 ГВт ВДЕ-генерації в експлуатації і на стадії будівництва на чотирьох континентах. До 2025 року вона планує досягти показника в 15 ГВт для СЕС і ВЕС, що вже працюють та будуються. Штаб-квартира Scatec знаходиться в Осло, найбільші акціонери: Equinor ASA (раніше Statoil) — 13,08%, Scatec Innovation AS — 12,26%, та Folketrygdfondet — 8,97%.

Джерело: Liga.net, Scatec