Nothing анонсировала Phone 2A — «дизайнерский» смартфон, ценой от €329

Nothing анонсировала Phone 2A — это третий телефон компании, и первая попытка создать относительно недорогое устройство с «дизайнерским» подходом. Phone 2A поступит в продажу по цене от €329 за модель с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Версия 12 ГБ/256 ГБ будет стоить €379.

Предварительные заказы открываются сегодня, а отправка устройства начнется 12 марта, передаёт The Verge.

Phone 2A защищен от влаги и пыли по стандарту IP54 и оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, защищенным стеклом Gorilla Glass 5 и разрешением 1084 x 2412 пикселей. Он будет питаться от аккумулятора на 5000 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт (беспроводной зарядки нет). Phone 2A использует процессор MediaTek Dimensity 7200 Pro.

Модуль центральной камеры включает 50-Мп основную камеру с объективом f/1.8 и оптической стабилизацией и 50-Мп сверхширокоугольную камеру с объективом f/2.2. Впереди 32-Мп фронтальная камера. Три световые полоски вокруг задних камер образуют глиф-интерфейс Phone 2A, чтобы быстро выключить телефон или получить оповещение с помощью мигающих индикаторов.

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