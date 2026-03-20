"Никаких приложений не будет: только ИИ-агенты", — СЕО Nothing Карл Пей о будущем смартфонов

Генеральный директор Nothing Карл Пей повторил свои мысли относительно будущего смартфонов, которые в той или иной форме высказывал не раз. Выступая на SXSW, он заявил, что рано или поздно в будущем все «приложения исчезнут» с вашего телефона с ИИ.





Искусственный интеллект, нравится вам это или нет, — это реальность, и он играет огромную роль в будущем смартфонов. И, судя по всему, генеральный директор Nothing Карл Пей имеет большие идеи относительно того, что ждет будущее смартфона. Главный тезис Пея? Мир, в котором вы не пользуетесь приложениями, а ИИ-агенты делают все за вас в фоновом режиме. Он объясняет:

«Что касается ИИ в программном обеспечении, я думаю, люди должны понимать: приложения исчезнут. Если вы основатель или стартап, и ваше приложение является вашей основной ценностью, это будет нарушено, хотите вы того или нет. Если у вас очень сильный бренд или очень сильная дистрибуция, вы можете немного задержать это, но в противном случае я бы посоветовал всем думать иначе. Например, если будущее — это агенты, которые делают все за вас, и если у вас есть приложение, почему бы не открыть API или MCP, чтобы агенты могли использовать его без лишних усилий?»

Nothing как компания работает в этом направлении, сосредотачиваясь на создании собственных «устройств, ориентированных на ИИ», и таких усилиях, как Essential Apps, позволяющих пользователям создавать виджеты на главном экране, которые в идеальном сценарии могли бы заменить использование полноценного приложения.

«Я видел на смартфонах, что некоторые компании пытаются имитировать человеческое прикосновение. Так что у вас есть ИИ-агент, который пытается нажимать, как в Uber, и вводить на клавиатуре адрес, куда вы едете. Это не будущее. Будущее — не агент, использующий человеческий интерфейс. Вам нужно создать интерфейс для использования агентом. Я думаю, это более перспективный способ сделать это», — добавляет Карл Пей.

«Некоторые компании», о которых он упоминает, очевидно, имеют в виду недавний запуск Google автоматизации экрана в Gemini, которая позволяет ИИ-ассистенту брать на себя управление отдельными приложениями, такими как Uber, для подготовки поездок или заказов в фоновом режиме, которые вы затем можете завершить вручную. Ранее Пей признавал, что будущее без приложений может занять «7-10 лет», потому что «люди любят пользоваться приложениями».





«Я верю: весь телефон будет иметь только одно приложение — и им будет ОС», — говорил Пей еще примерно год назад.

На этот раз он расширяет свое мнение, говоря, что считает: смартфон будет существовать еще по крайней мере пять лет, «но я думаю, операционная система изменится существенно», и что наряду с нашими телефонами появятся «новые устройства». Интервью также коснулось определения «флагмана» за Пеем, который описывает его как «витрину ваших самых творческих идей». Пэй также добавил, что Nothing собирается «серьезно отнестись к США» в отношении телефонов с возможными переговорами с операторами, но что США являются крупнейшей аудиторией Nothing для аудиопродуктов.

«Я думаю, это становится еще мощнее, когда система начинает самостоятельно предлагать вещи; вам не нужно вручную придумывать идею… когда система знает нас настолько хорошо, она предложит то, чего мы даже сами не знали, что хотели», — объяснил Пей 18 марта в интервью TechCrunch, сравнив эту концепцию с функцией памяти в ChatGPT.

Пей изложил конкретную трехэтапную структуру перехода от смартфонов, ориентированных на приложения, к устройствам, ориентированным на ИИ-агентов. Первый этап — уже сегодняшний день: ИИ выполняет одноразовые команды вроде бронирования билетов. Второй — когда система начинает понимать долгосрочные намерения пользователя. Третий — полностью автономные агенты, которые действуют без всяких команд. При этом именно это видение помогло Nothing привлечь $200 миллионов в раунде Series C в прошлом году — компания позиционировала будущее устройство как такое, которое использует ИИ и персонализацию настолько точно, что пользователю не нужно проверять его решение вручную.

«Нынешний способ использования телефонов очень устаревший. Это еще до-айфоновская эра… когда-то были Palm Pilot и КПК. И если посмотреть на пользовательский опыт, он до сих пор очень похож. У вас есть экран блокировки, главный экран, приложения. Вы просматриваете различные приложения. Каждое приложение — это что-то на весь экран. Есть какой-то магазин приложений, который позволяет загружать еще больше. По сути это не изменилось уже лет 20», — рассуждает Пей.

Примечательно, что Apple, Google и Samsung движутся в том же направлении своими мелкими шагами — Apple Intelligence, Gemini в Android, Galaxy AI — но ни один из них не зашел так далеко, как описывает Пей. То есть генеральный директор компании с нишевой долей рынка и характерными прозрачными корпусами публично объясняет Apple и Google, куда им надо идти. Что ж, Palm Pilot тоже в свое время не думал, что его заменит «какой-то телефон».

Источник: 9to5google.com