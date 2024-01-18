Новости Софт 18.01.2024 в 19:09 comment views icon

Notion запустила приложение Calendar с полной интеграцией данных

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Notion запустила приложение Calendar с полной интеграцией данных

Пользователи Notion много лет просили интегрированную систему календаря. В Notion услышали эти пожелания и запустили Notion Calendar ─ автономное приложение, которое интегрируется со всеми базами данных и заметками в Notion.

По сути, Notion Calendar представляет собой переработанное приложение-календарь Cron, приобретенное Notion в 2022 году. Приложение предлагает такие функции, как инструменты резервирования в стиле Calendly и панель команд, которую можно использовать для быстрой настройки повторяющихся встреч и т.п. При использовании нескольких календарей они могут автоматически блокировать рабочие встречи в личном календаре и наоборот, чтобы другие не могли дважды записать пользователя.

В результате ребрендинга также появилась интеграция Notion. Если вы или ваша компания используете Notion, вы сможете создавать или связывать документы Notion внутри приглашения календаря. Если у вас есть база данных, заполненная сроками выполнения, вы можете добавить ее в качестве календаря в Notion Calendar. Но, к сожалению, нет поддержки Outlook.

Приложение Notion Calendar сначала появится на Mac, Windows и iOS, а версия для Android выйдет позже.

Источник: The Verge

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