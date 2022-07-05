«Нова пошта» масштабировала услугу отправки посылок из почтоматов на пять городов

«Нова пошта» сообщила о расширении доступности услуги отправки посылок по почтоматам — воспользоваться ею уже можно в 5 украинских городах.

Эта услуга была запущена две недели назад в Киеве в тестовом режиме. И вот сейчас после тестирования «Нова пошта» расширяет ее доступность — с сегодняшнего дня клиенты могут отправлять из почтоматов компании в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве, а с 18 июля услуга станет доступной еще и жителям Винницы. Отправлять из почтомата можно по всей стране: в другой почтомат, отделение или адрес получателя.

До 31 августа действует акция по стоимости услуги. Она зависит от того, кто платит за доставку посылки: если отправитель — 35 грн, а если получатель — 50 гривен. Отправка документов через почтомат и отделение происходит по фиксированному тарифу в 45 гривен, в который уже входит конверт.

Как отправить посылки из почтомата:

Обновить мобильное приложение «Нова пошта» , чтобы в разделе Создать Посылку появился дополнительный подпункт места отправки — почтомат.

Создать самостоятельно электронную накладную для посылки в приложении.

Самостоятельно дома упаковать отправку.

Подойти к почтомату с посылкой, открыть созданную накладную и нажать «Открыть ячейку».

Положить в ячейку упакованное отправление без маркировки.

Подтвердить загрузку в мобильном приложении.

Закрыть ячейку.

После подтверждения клиентом загрузки посылки в почтомат, диспетчер автоматически получает уведомление о поступлении новой посылки и направляет вызов курьеру для забора отправки. Как только курьер откроет ячейку, проверит принадлежность упаковки, а затем распечатает через специальное мобильное устройство маркировки и наклеит ее на посылку. В дальнейшем посылка отправляется в сортировочное депо, где происходит дальнейшее распределение по региону и месту назначения.

Курьер приезжает в почтомат несколько раз в день до 18:00. Если в течение суток после создания электронной накладной клиент не положит посылку в почтомат — система автоматически аннулирует электронную накладную. В случае, когда все ячейки выбранного почтомата на момент создания накладной заняты, можно выбрать другой ближайший почтомат со свободными ячейками.

Что можно отправлять?

Через почтомат можно отправлять и получать любые посылки весом до 20 кг, содержащие книги, документы, обувь, игрушки, посуду, косметику, одежду, мелкую бытовую технику. «Нова пошта» не ограничивает количество отправлений через почтомат за один раз, но есть четкое правило — не более одной отправки в одну ячейку.

Запрещается отправлять

Не может отправлять деньги, ценные бумаги, оружие, животные, насекомые, пищевые продукты, лекарственные средства и другие отправления со сроком годности до 5 суток и требующие определенного температурного режима, отправления грязные или с сильным запахом, наркотики и другие вещи, запрещенные действующим законодательством Украины.

Как запаковать посылку для отправки из почтомата?

Требования к упаковке обычные — по правилам компании. Необходимо использовать надежные, неповрежденные коробки, конверты для документов и пакеты для одежды до 2 кг. Важно бережно упаковывать хрупкое, но если клиент упаковал неправильно – курьер надежно упакует отправку.

«Нова пошта» записала специальную видеоинструкцию, наглядно объяснив, как отправить посылки из почтомата:

https://www.youtube.com/watch?v=dHHrTqocOKs

А еще можно вспомнить Box Master — онлайн-симулятор упаковщика от «Новой пошты», который учит паковать отправку как следует.