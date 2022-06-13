«Нова пошта» запустила Box Master — онлайн-симулятор упаковщика, который учит правильно паковать посылки

Чтобы объяснить важность правильной упаковки и помочь клиентам овладеть этим важным навыком «Новая пошта» разработала специальный сайт Box Master. По сути, это онлайн-симулятор упаковщика, который позволяет изучить правила упаковки различных товаров для отправок за считанные минуты.

Онлайн игра учитывает все этапы упаковки: от выбора предмета для упаковки до подбора размера коробки, уплотнителя. Также на сайте есть описание простых правил упаковки, тарифы и ответы на некоторые вопросы упаковки.

Чтобы научить людей паковать правильно и не сломать себе голову, Новая почта разработала специальный сайт с онлайн-игрой . В игровой форме за считанные минуты каждый сможет овладеть правилами упаковки для различных товаров, которые люди чаще всего отправляют. Можно делать в жизни, что хочешь, но чтобы отправление поступило целым и невредимым – нужно паковать как следует – по правилам. Присоединяйтесь к игре — заботьтесь о своем отправлении» из прессрелиза Новой пошты

Кроме этого, в конце игры каждого игрока ждет рейтинг его сноровки как упаковщика. В то же время, на коробках «Новой пошты» клиенты могут увидеть чек-лист искусного упаковщика, который поможет уберечь содержимое посылки от повреждений.