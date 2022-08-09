«Нова пошта» начала сотрудничать с ГСЧС Украины, оказывая логистическую поддержку и материально-техническое обеспечение спасательных бригад

«Нова пошта» начала сотрудничать с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям по нескольким направлениям: логистическая поддержка и материально-техническое обеспечение спасательных бригад.

«Сотрудничество с ГСЧС – одно из наших приоритетных направлений, ведь именно спасательные бригады первыми приезжают на место трагедии, доставая людей из-под завалов уничтоженных зданий, а на плечи пиротехнического подразделения ложится разминирование рекордных площадей, – говорит руководитель гуманитарного направления Новой пошты Андрей Григоров. – Поэтому наша задача – помогать спасать жизнь».

Одно из направлений партнерства «Новой пошты» и ГСЧС – материально-техническое обеспечение спасательных бригад. ГСЧС Украины готовит списки необходимых товаров, от электронных приборов до автомобилей, а компания занимается их поиском, приобретением и доставкой.

Также «Нова пошта» оказывает логистическую поддержку ГСЧС Украины. Таким образом, учреждение может бесплатно отправить необходимый груз.

«Благодаря сотрудничеству с Новой поштой организована доставка станций очистки воды подразделениям в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Спасатели Житомирщины и Запорожья получили бензорезы, а в Киевскую область отправилось пожарно-техническое оснащение. Всего перевезено более 15 тонн грузов», — рассказал директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий.

Напомним, что в рамках Гуманитарной почты компания «Нова пошта» сотрудничает с 300 волонтерскими организациями и уже доставила бесплатно 61 800 отправлений тем, кто оказался в затруднительном положении.