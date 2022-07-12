«Нова пошта» начала тестировать собственную систему цифровых адресов для отделений и почтоматов. Таким образом теперь клиенты «Новой пошты» могут оформлять отправку быстрее, отправляя посылки на цифровой адрес без использования названия населенных пунктов, улиц и номеров домов.

Цифровой адрес – это уникальный номер, который предоставляется каждому отделению и почтомату «Новой пошты». Он состоит из специального кода населённого пункта и номера отделения или почтомата в нем. Цифровой адрес применяется исключительно для отделений и почтоматов «Новой пошты» в пределах Украины. Использование цифрового адреса – дополнительная опция для комфорта клиентов, а значит, возможность вносить адрес получателя вручную остается доступной.

Найти цифровой адрес отделения или почтомата можно на сайте в разделе «Отделение», выбрав нужное вам отделение/почтомат или в мобильном приложении в разделе «Отделения и почтаматы», где следует выбрать нужное отделение/почтомат.

Отметим, что сеть компании насчитывает 10 000 отделений и 13 000 почтоматов по всей Украине, а количество отправлений только за 2021 год превысило 372 млн.

Источник: Нова пошта