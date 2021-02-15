Нова пошта спростила правила пакування для відправлень (вони стосуються більшості категорій)





Нова пошта розповіла, що з 1 лютого запроваджено нові правила пакування, які стосуються більшості категорій відправлень і розширюють альтернативи для більш надійного пакування посилок і вантажів, щоб запобігти їхньому пошкодженню. В компанії нагадали, що пакування посилок та вантажів – важливий елемент якісної доставки. Щоб усі відправлення доїжджали до клієнтів цілими та неушкодженими, їх потрібно пакувати у якісні гофрокартонні коробки з наповнювачем.

«Ми завжди чуємо свого клієнта. Опираючись саме на клієнтській досвід і наші внутрішні процеси роботи, ми ввели нові правила пакування. Їх впровадження допоможе клієнту надійно пакувати, а нам — зберегти високу якість та швидкість доставки відправлень, і цьому сприяє сортування посилок автоматичним способом», — говорить Олександр Бульба, СЕО Нової пошти.

Фірмова коробка, як і раніше, основна форма пакування відправлень. Запаковані у коробку посилки сортуються на автоматизованих сортувальних стрічках, якими обладнані сучасні інноваційні термінали Нової пошти. Зокрема, сканери, які встановлені на сортувальних стрічках, здатні зчитувати маркування з усіх 6 сторін коробки, автоматично зважувати посилку та визначати географічний напрямок, за яким вона буде відправлена. У результаті посилки швидше потрапляють до клієнтів. Нова пошта тепер надає альтернативні варіанти пакування для більшості типів відправлень — головне, щоб у них була пласка основа.

За новим стандартом у більшості популярних категорій відправлень змінилися правила пакування:

Документи — для відправлення паперових документів перевага надається конверту для документів (паперовий або поліетиленовий), для пластикових – конверт із повітряно-пухирчастою плівкою. Раніше: для документів товщих за 2 см потрібно було використовувати коробку.

— для відправлення паперових документів перевага надається конверту для документів (паперовий або поліетиленовий), для пластикових – конверт із повітряно-пухирчастою плівкою. Раніше: для документів товщих за 2 см потрібно було використовувати коробку. Одяг, текстиль, взуття — одяг та текстиль до 2 кг та до 40 см транспортується в поліетиленовому пакеті, а понад 2 кг та 40 см – у гофрокартонній коробці або у пакет для відправлень із обов’язково пласкою основою. Раніше: весь одяг та текстиль із оціночною вартістю більше 2000 грн повинен був відправлятися лише у гофрокартонній коробці. Взуття, яке має фірмову коробку, за новими правилами відправляється у пакеті для відправлень або обмотується стрейч-плівкою. Взуття без фірмової коробки відправляється у гофрокартонній коробці. Раніше: все взуття із оціночною вартістю більше 2000 грн відправлялося лише у гофрокартонній коробці.

— одяг та текстиль до 2 кг та до 40 см транспортується в поліетиленовому пакеті, а понад 2 кг та 40 см – у гофрокартонній коробці або у пакет для відправлень із обов’язково пласкою основою. Раніше: весь одяг та текстиль із оціночною вартістю більше 2000 грн повинен був відправлятися лише у гофрокартонній коробці. Взуття, яке має фірмову коробку, за новими правилами відправляється у пакеті для відправлень або обмотується стрейч-плівкою. Взуття без фірмової коробки відправляється у гофрокартонній коробці. Раніше: все взуття із оціночною вартістю більше 2000 грн відправлялося лише у гофрокартонній коробці. Телевізори, монітори, радіатори (пласкі об’ємні відправлення в товарній упаковці) — якщо оголошена вартість не перевищує 10 тис. грн – відправлення не потребує додаткового пакування. Якщо більше 10 тис. грн – товар додатково запаковується у 5-шаровий гофрокартон. Раніше: всі телевізори та монітори потребували додаткового упакування в коробку, палетні борти або флет-бокси

(пласкі об’ємні відправлення в товарній упаковці) — якщо оголошена вартість не перевищує 10 тис. грн – відправлення не потребує додаткового пакування. Якщо більше 10 тис. грн – товар додатково запаковується у 5-шаровий гофрокартон. Раніше: всі телевізори та монітори потребували додаткового упакування в коробку, палетні борти або флет-бокси Гаджети, канцелярія, книги (дрібні некрихкі відправлення в упаковці) — тепер такі посилки можуть відправлятися замотаними в повітряно-пухирчату плівку та укладеними в пакет, або в конверт із повітряно-пухирчатою плівкою, або в гофрокартонну коробку. Раніше: обов’язково в коробку повинні були запаковуватися відправлення, які мали округлу або випуклу форму, гострі краї або містили крихкі елементи.

(дрібні некрихкі відправлення в упаковці) — тепер такі посилки можуть відправлятися замотаними в повітряно-пухирчату плівку та укладеними в пакет, або в конверт із повітряно-пухирчатою плівкою, або в гофрокартонну коробку. Раніше: обов’язково в коробку повинні були запаковуватися відправлення, які мали округлу або випуклу форму, гострі краї або містили крихкі елементи. Кондиціонери, духові шафи, дитячі візки (об’ємні запаковані вантажі) — відправлення у заводській гофрокартонній коробці, що витримує навантаження всередині без деформацій, не потребує доупакування. Раніше: всі подібні вантажі вагою до 30 кг і стороною більше 70 см додатково пакувалися у палетні борти.

З усіма змінами у правилах пакування можна ознайомитися за наступним посиланням. Новий стандарт пакування відправлень Нової пошти можна знайти тут.

Крім того, з 16 лютого Нова пошта спрощує процедуру тарифоутворення для відправки вантажів. Зміни стосуватимуться трьох категорій: відправка у палетних бортах, Flat-боксах та дерев’яному обрешетуванні. Тарифікація стає прозорішою для клієнта, який тепер зможе заздалегідь розрахувати вартість доставки свого відправлення.

Зазначимо, що на початку лютого «Нова пошта» відкрила нову чергу Київського інноваційного терміналу і розповіла, як відбувається сортування посилок.

Джерело: Нова Пошта