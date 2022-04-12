«Нова Пошта» уже возобновила работу половины сети точек сервиса

Вчера «Нова Пошта» сообщила о возобновлении работы некоторых отделений в Чернигове, а сегодня отметила значимое достижение — после начала войны почтовый оператор возобновил работу половины сети точек сервиса.

Всего по состоянию на 12 апреля уже открыто 11500 точек сервиса. Работают 4100 отделений, 7600 уличных почтоматов и курьерская доставка и забор в 6100 населенных пунктах. Для сравнения, по состоянию на 23 марта работало 1500 отделений.

Только сегодня, 12 апреля, заработали еще 160 отделений в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской, Харьковской областях, а также Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ровенской.

Лидером по количеству работающих отделений сейчас Киевская область — 407 отделений. За ней с незначительным отставанием следует Ивано-Франковская — 402. Вся сеть отделений заработала в Черновцах, Хмельницком и Тернополе.

В открытых отделениях можно отправить и получить посылки по Украине и за границу. До 31 мая по специальному тарифу можно отправлять личные вещи по Украине в чемоданах или коробках до 30 кг — за 120 грн. Также в отделениях сейчас работает специальная скидка -40% на доставку шин и дисков.

Кроме того, «Нова Пошта» восстановила доступность всех финансовых услуг — клиенты могут перевести средства по Украине, получить международное перевод через RIA и Western Union, снять наличные, пополнить мобильный номер и т.д. Дополнительно можно без комиссии прислать средства на спецсчет Вооруженных Сил Украины в Нацбанке, или благотворительным организациям «Фонд Сергія Притули» и «Повернись живим».

Найти открытое отделение и график работы можно через чат-ботв Telegram, а проследить свою посылку и груз можно через трекинг на сайте.