«Нова пошта» відкрила нові автоматизовані термінали у Вінниці, Слов’янську та Чернівцях, які щохвилини обробляють 120 відправлень





Компанія «Нова пошта» повідомила про розширення мережі автоматичних сортувальних терміналів. За даними компанії, такі термінали дозволяють зберігати швидкість доставки при зростанні обсягів відправлень. Так, останнім часом компанія відкрила три нові автоматизовані термінали: у Вінниці, Слов’янську (Донецької області) та Чернівцях.

Усі термінали оснащені автоматизованим обладнанням, яке дозволяє швидко сортувати посилки у коробках або ті, які мають прямокутну форму. Наразі термінали вже обробляють 120 посилок за хвилину. Це втричі більше, ніж на звичайному терміналі. Вивантаження та завантаження із сортувальних ліній відбувається безпосередньо у кузов автомобілів за допомогою телескопічних конвеєрів. Посилка на терміналі перебуває до 2 хвилин.

Термінал у Вінниці має площу 5,7 тис. квадратних метрів. Він сортуватиме відправлення для Вінниці та 56 населених пунктів Вінницької області. На терміналі створено 65 нових робочих місць, а інвестиції у його запуск склали 48,6 млн грн.

Слов’янський термінал розташований на площі 3,5 тис. квадратних метрів. Він сортуватиме відправлення для Слов’янська та 67 населених пунктів Донецької та Луганської областей. Усі процеси на терміналі обслуговують 74 працівника. Інвестиції склали 33,6 млн грн.

Термінал у Чернівцях загальною площею 6,7 тис. квадратних метрів сортуватиме відправлення для Чернівців та 45 населених пунктів області. На ньому створено 70 нових робочих місць, а у його запуск інвестовано 44,6 млн грн.

Компанія «Нова пошта» планує й надалі відкривати нові автоматизовані термінали в інших обласних центрах України.