«Нова пошта» відкриває гуманітарні куточки у відділеннях для безкоштовної відправки допомоги військовим та постраждалим

Відсьогодні Нова пошта відкриває гуманітарні куточки у відділеннях. Вони будуть доступні у всіх відділеннях, які працюють, для безкоштовної відправки військовим та постраждалим.

Будь-хто з України може безкоштовно відправити продукти тривалого зберігання, медикаменти, засоби особистої гігієни та інші необхідні в умовах військового стану речі нашим захисникам та людям, які опинилися у складному становищі.

Для цього: просто принесіть ваш гуманітарний вантаж у відділення Нової пошти, які на даний момент працюють.

Не вказуйте конкретного адресата. Ми направимо допомогу туди, де наразі її потребують найбільше.

Дивиться, які відділення наразі працюють, за посиланням — https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/10171