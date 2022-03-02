«Нова пошта» відкриває рахунки для перевезення гуманітарної допомоги. В компанії зазначили, що розгорнули широку програму з доставки гуманітарних вантажів як по Україні, так і з-за кордону для підтримки наших воїнів та українців, які потрапили у скрутне становище.

В Україні ми безкоштовно доставляємо вантажі від волонтерів та організацій, які допомагають армії та теробороні. На жаль, вантажі з закордонних складів компанія не має змоги перевозити безкоштовно. Адже це значні витрати на пальне, бронювання літаків та інші логістичні витрати, — і наших ресурсів недостатньо.

Щоб ми могли перевозити безкоштовно волонтерську гуманітрану допомогу з усього світу, нам необхідна фінансова допомога. Дуже просимо організації та небайдужих, хто бажають Україні миру та процвітання, поставитися з розумінням до цієї ситуації.

Для допомоги ми відкрили спеціальні рахунки, на які можна перерахувати кошти, що підуть на логістичні витрати.

Рахунки доступні у різних валютах:

EUR

BENEFICIARY BANK:

OTP Bank

43 Zhylyanska street, Kyiv, 01033, Ukraine

Branch soft code: 300528

SWIFT: OTPVUAUK

Account Number: UA793005280000026008455061609

Currency: EUR

BENEFICIARY:

NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY

03026, Ukraine, Kyiv, st. Stolychne highway, 103

VAT payer certification number 200136922

ITN 381304126502

Reg. code (EDRPOU) 38130410

PAYMENT DETAILS:

Payment for international delivery of humanitarian aid

USD

BENEFICIARY BANK:

OTP Bank

43 Zhylyanska street, Kyiv, 01033, Ukraine

Branch soft code: 300528

SWIFT: OTPVUAUK

Account Number: UA793005280000026008455061609

Currency: USD

BENEFICIARY:

NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY

03026, Ukraine, Kyiv, st. Stolychne highway, 103

VAT payer certification number 200136922

ITN 381304126502

Reg. code (EDRPOU) 38130410

PAYMENT DETAILS:

Payment for international delivery of humanitarian aid

Грн

Банк отримувача:

АТ «ОТП Банк»

Україна, м. Київ, 01033, вул. Жилянська, 43

МФО: 300528

SWIFT: OTPVUAUK

Банківський рахунок: UA793005280000026008455061609

Валюта: UAH

Отримувач:

ТОВ «НП ГЛОБАЛ»

03026, Україна, м. Київ, вул. Столичне шосе, 103

Свід-во платника ПДВ № 200136922

ІПН 381304126502

ЄДРПОУ 38130410

Дякуємо українцям всього світу, що гуртуються задля допомоги нашій країні у найстрашніші для неї часи. Разом переможемо!