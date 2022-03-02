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«Нова пошта» відкриває рахунки для перевезення гуманітарної допомоги

«Нова пошта» відкриває рахунки для перевезення гуманітарної допомоги

«Нова пошта» відкриває рахунки для перевезення гуманітарної допомоги

«Нова пошта» відкриває рахунки для перевезення гуманітарної допомоги. В компанії зазначили, що розгорнули широку програму з доставки гуманітарних вантажів як по Україні, так і з-за кордону для підтримки наших воїнів та українців, які потрапили у скрутне становище.

В Україні ми безкоштовно доставляємо вантажі від волонтерів та організацій, які допомагають армії та теробороні. На жаль, вантажі з закордонних складів компанія не має змоги перевозити безкоштовно. Адже це значні витрати на пальне, бронювання літаків та інші логістичні витрати, — і наших ресурсів недостатньо.

Щоб ми могли перевозити безкоштовно волонтерську гуманітрану допомогу з усього світу, нам необхідна фінансова допомога. Дуже просимо організації та небайдужих, хто бажають Україні миру та процвітання, поставитися з розумінням до цієї ситуації.

Для допомоги ми відкрили спеціальні рахунки, на які можна перерахувати кошти, що підуть на логістичні витрати.

Рахунки доступні у різних валютах:

EUR

BENEFICIARY BANK:

OTP Bank

43 Zhylyanska street, Kyiv, 01033, Ukraine

Branch soft code: 300528

SWIFT: OTPVUAUK

Account Number: UA793005280000026008455061609

Currency: EUR

BENEFICIARY:

NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY

03026, Ukraine, Kyiv, st. Stolychne highway, 103

VAT payer certification number 200136922

ITN 381304126502

Reg. code (EDRPOU) 38130410

PAYMENT DETAILS:

Payment for international delivery of humanitarian aid

 

USD

BENEFICIARY BANK:

OTP Bank

43 Zhylyanska street, Kyiv, 01033, Ukraine

Branch soft code: 300528

SWIFT: OTPVUAUK

Account Number: UA793005280000026008455061609

Currency: USD

BENEFICIARY:

NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY

03026, Ukraine, Kyiv, st. Stolychne highway, 103

VAT payer certification number 200136922

ITN 381304126502

Reg. code (EDRPOU) 38130410

PAYMENT DETAILS:

Payment for international delivery of humanitarian aid

 

Грн

Банк отримувача:

АТ «ОТП Банк»

Україна, м. Київ, 01033, вул. Жилянська, 43

МФО: 300528

SWIFT: OTPVUAUK

Банківський рахунок: UA793005280000026008455061609

Валюта: UAH

Отримувач:

ТОВ «НП ГЛОБАЛ»

03026, Україна, м. Київ, вул. Столичне шосе, 103

Свід-во платника ПДВ № 200136922

ІПН 381304126502

ЄДРПОУ 38130410

Дякуємо українцям всього світу, що гуртуються задля допомоги нашій країні у найстрашніші для неї часи. Разом переможемо!


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