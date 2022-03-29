«Нова Пошта» возобновила курьерскую доставку и забор отправлений

«Нова Пошта» постепенно возобновляет свою деятельность. На сегодняшня по всей Украине работают уже более 1800 отделений и более 6000 почтоматов, и вот сейчас почтовый оператор возвращает курьерскую доставку.

Теперь можно вызвать курьеру для забора товара в удобное для отправителя место, а получатели клиенты смогут забрать заказ там, где удобно для них: в отделении, в почтомате или по адресу.

Адресный забор и доставка в первую очередь пригодятся тем клиентам, у кого больше одного отправления, рядом нет работающего отделения, нет возможности самостоятельно и безопасно до него доехать или если заказывают габаритные товары.

Тариф

Тариф на курьерскую доставку остается таким: +30 гривен поверх стандартного тарифа доставки на отделение (для посылок до 30 кг).

График

Курьерская доставка будет работать ежедневно, без выходных, но на один час меньше отделения. Предельное время оформления заявки на вызов курьера индивидуально для каждого населенного пункта. Актуальный график забора по ссылке — график забора

Правила работы курьерской доставки в военное время: