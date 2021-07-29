«Нова пошта» вперше в Україні протестувала доставку посилки безпілотним літальним апаратом





29 липня компанія «Нова пошта» протестувала нову послугу – доставку посилки за допомогою безпілотного літального апарату. Тестове відправлення посилки компанія здійснила з Києва до Харкова та у зворотному напрямку.

Тестова посилка піднялась на висоту 300 метрів о 07:00 з аеродрому «Чайка» (вул. Авіаконструктора Антонова, 5) і прибула на аеродром «Коротич» (Новий Коротич, Харківська область) о 12:00. У зворотному напрямку посилка вилетить о 14:00 з «Коротича» і о 19:00 повинна прибути до Києва. Тестове виправляння було здійснено на безпілотному літаку Discovery української компанії «Аеродрон».

«Уперше в світі БПЛА з відправленням пролетів відстань у 480 км. Окрім «Нової пошти» на подібне досі не зважилася жодна інша логістична компанія. У наших планах – скоротити час польоту до трьох годин та масштабувати доставку безпілотниками, зробивши її доступною для більшості клієнтів», — говорить генеральний директор «Нової пошти» Олександр Бульба.

Як відбувається доставка за допомогою БПЛА

Посилка з сортувального терміналу доставляється прямо на аеродром, де її завантажують у спеціальний відсік безпілотника. Далі вона відправляється по заздалегідь запрограмованому маршруту.

Для посилок такий тип транспортування абсолютно безпечний. У небі БПЛА поводиться, як справжній літак і вміє розпізнавати будь-які перешкоди на своєму шляху. Зокрема, безпілотний літальний апарат летить спеціальним парашутом. В разі непередбачуваних обставин спрацює захисна система, і він приземлиться з її допомогою. Крім того, за БПЛА стежить оператор, який контролює апарат на випадок небезпечних моментів та може взяти керування на себе. Під час тестування посилку у повітрі додатково супроводжував літак.

Наступний тестовий політ запланований до Львова і відбудеться у серпні. У майбутньому час польоту скоротиться до трьох годин, а загальна вага вантажу, який буде перевозитися, становитиме 250 кг і більше. «Нова пошта» планує запустити послугу в комерційну експлуатацію вже у 2022 році.