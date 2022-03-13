«Нова пошта» запустила чат-бот для поиска работающих отделений и уточнения графика их работы. В компании отметили, что отделения НП работают практически во всех областях — на данный момент открыто 1500 отделений по всей Украине.

При этом компания ежедневно открывает для работы все новые отделения.

Чтобы клиентам было легче найти ближайшее работающее отделение, можно воспользоваться чат-ботом в телеграмме:

https://t.me/npu_info_bot

Обратите внимание, что в отделениях посылки можно отправить по Украине и заграницу, получить, а также снять наличные, оплатить мобильный и получить денежные переводы из-за границы.

Напомним, что недавно «Новая пошта» возобновила доставку отправлений за границу Украины.