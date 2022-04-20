«Нова Пошта» запустила доставку личных вещей в 24 страны Европы

«Нова Пошта» запустила новую услугу под говорящим названием «Речі з дому за кордон», в рамках которой почтовый оператор предлагает украинцам доставку чемодана или коробки с личными вещами в страны Европы. Эта услуга может пригодиться тем, кто вынужденно выехал за границу из-за войны.

Отправить посылку можно в любом работающем отделении или оформить самостоятельно через личный кабинет на сайте. Доставка за границу осуществляется только по адресу получателя. Максимальный вес отправления — 70 кг, габариты не должны превышать 120х80х69 см. Срок доставки — ориентировочно от 6 дней.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

принести отправление, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать его общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость;

назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление. Кроме того, указать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;

при отправке более одной позиции с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник Новой почты Глобал для заполнения инвойса для таможни.

Сейчас услуга позволяет отправить вещи в одну из 24 европейских стран со скидками от 50% до 80%. Размер скидки для посылок до 30 кг зависит от веса отправления, а для отправки весом от 30 до 70 кг стоимость рассчитывается в зависимости от зоны, в которую входит страна — первой или второй.

«Нова Пошта» приводит пример с расчетом стоимости посылки с личными вещами из Украины в Польшу: весом до 2 кг — 800 гривен, до 10 кг — 1200 гривен, а 30 кг — 2 000 грн. Тариф не включает возможные пошлины и налоги, которые могут начисляться в стране получения.

Вещи с помощью новой услуги можно отправить в Польшу, Францию, Германию, Италию, Болгарию, Венгрию, Литву, Эстонию, Хорватию и т.д. Весь список 24 стран и их зонирование доступны по ссылке.