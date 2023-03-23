Новости Украина 23.03.2023 в 11:36

«Нова пошта» запустила обновленный «Сейф-сервис» в приложении — бесплатная обратная доставка при отказе покупателя от товара

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

«Нова пошта» сообщила о запуске обновленного «Сейф-сервис» для безопасных и удобных онлайн-покупок. Теперь покупателю не нужно вносить 100-200 грн аванса на карту продавца, а продавец получает бесплатную обратную доставку в случае отказа от товара. Фактически это аналог сервиса «OLX Доставка».

Как работает и какие условия

«Сейф-сервис» предоставляет финтех-компания «НоваПэй», входящая в группу компаний «Нова пошта». Услуга предоставляется исключительно через мобильное приложение «Нова пошта» — после оплаты товара в приложении по предварительно созданной накладной средства не идут сразу на счет продавца, а резервируются. Таким образом, покупатель имеет возможность осмотреть посылку в отделении и избегает риска с подпиской незнакомым продавцам на карту. Деньги перечисляются продавцу на карточку после осмотра и фактического получения посылки. Если товар не подошел и покупатель отказался, посылка возвращается обратно продавцу бесплатно, а деньги за товар автоматически возвращаются покупателю. Данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными, подвергаются «Новій пошті» без подробностей.

Посылка, оформленная через «Сейф-сервис», может храниться в отделении пять дней. На шестой день она автоматически вернется к отправителю, средства – покупателю, а сделка будет отменена.

Как воспользоваться (пошаговая инструкция)

  1. Продавец самостоятельно создает экспресс-накладную в мобильном приложении Новой почты.
  2. В разделе Дополнительные услуги продавец выбирает и нажимает Сейф-Сервис.
  3. Как только будет создана экспресс-накладная, покупатель получает push-сообщение с ее номером. Он имеет 2 суток, чтобы оплатить заказ через мобильное приложение Новой почты.
  4. Как только посылка прибудет в отделение, покупатель ее осматривает и принимает решение о покупке. Если забирает заказ – через 30 минут средства за товар перечисляются на карту продавца. В случае отказа от посылки она возвращается бесплатно продавцу, а стоимость товара и комиссия за денежный перевод возвращаются покупателю на счет.

Сколько стоит

Для продавцов «Сейф-Сервис» бесплатный, а покупатель платит комиссию за денежный перевод. До конца мая будет действовать акционный тариф 20 гривен вне зависимости от стоимости посылки.


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