Nova Post начала работать в Чехии – первое отделение в Праге принимает грузы весом до 1000 кг

Компания «Нова пошта» сообщила о выходе на рынок еще одной европейской страны. Четвертой страной ЕС, где появилось отделение Nova Post, стала Чехия. До этого компания открыла отделения в Польше, Литве и Молдове.
Первое отделение Nova Post заработало в Праге по адресу Pod Višňovkou 1664/29. С его помощью украинцы в Чехии могут отправлять вещи в Украину и быстро получать посылки от родных. Отделение ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения.
Отделения открыто для клиентов ежедневно. Срок доставки – от 5 рабочих дней.
Стоимость доставки из Украины в Чехию:
- документы – 250 грн
- посылки до 2 кг – 400 грн
- посылки до 10 кг – 600 грн
- посылки до 30 кг – 1200 грн
- грузы от 31 кг до 1000 кг – 40 грн. за 1 кг веса.
Больше информации о тарифах можно найти по ссылке.
«У нас есть экспертиза по скорости доставки, многолетний опыт в кроссбординговых услугах и новейшие разработки для клиентов. Мы доставим в Чехию любые товары со всего мира в кратчайшие сроки. А также облегчим выход чешских компаний на украинский потребительский рынок, где их ждут более 30 млн клиентов. Уже в этом году мы откроем дополнительные отделения Nova Post в Праге и Брно и инвестируем в развитие компании в Чехии 3 миллиона чешских крон», — прокомментировал открытие Вячеслав Климов, совладелец группы компаний «Нова пошта».
- «Нова пошта» начала развивать сеть в ЕС в прошлом году — в начале октября заработало первое отделение в Варшаве. В 2022 году «Нова пошта» за 3 месяца открыла в Польше 18 собственных отделений в крупнейших польских городах: 6 отделений Nova Post в Варшаве, по 2 отделения в Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани и по одному — в Жешуве и Лодзи. Адреса и график работы отделений Nova Post в Польше можно узнать по этой ссылке.
- В марте «Нова пошта» вышла на рынок Литвы.