Nova Post начала работать в Чехии – первое отделение в Праге принимает грузы весом до 1000 кг

Компания «Нова пошта» сообщила о выходе на рынок еще одной европейской страны. Четвертой страной ЕС, где появилось отделение Nova Post, стала Чехия. До этого компания открыла отделения в Польше, Литве и Молдове.

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Первое отделение Nova Post заработало в Праге по адресу Pod Višňovkou 1664/29. С его помощью украинцы в Чехии могут отправлять вещи в Украину и быстро получать посылки от родных. Отделение ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения.

Отделения открыто для клиентов ежедневно. Срок доставки – от 5 рабочих дней.

Стоимость доставки из Украины в Чехию:

документы – 250 грн

посылки до 2 кг – 400 грн

посылки до 10 кг – 600 грн

посылки до 30 кг – 1200 грн

грузы от 31 кг до 1000 кг – 40 грн. за 1 кг веса.

Больше информации о тарифах можно найти по ссылке.

«У нас есть экспертиза по скорости доставки, многолетний опыт в кроссбординговых услугах и новейшие разработки для клиентов. Мы доставим в Чехию любые товары со всего мира в кратчайшие сроки. А также облегчим выход чешских компаний на украинский потребительский рынок, где их ждут более 30 млн клиентов. Уже в этом году мы откроем дополнительные отделения Nova Post в Праге и Брно и инвестируем в развитие компании в Чехии 3 миллиона чешских крон», — прокомментировал открытие Вячеслав Климов, совладелец группы компаний «Нова пошта».