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Новая эра Wi-Fi началась. Сертифицированы первые устройства с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Новая эра Wi-Fi началась. Сертифицированы первые устройства с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Новая эра Wi-Fi началась. Сертифицированы первые устройства с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)


В развитии технологии Wi-Fi сделан очередной шаг — 16 сентября начала работу программа сертификации Wi-Fi CERTIFIED 6. Сертификация по этой программе гарантирует соответствие оборудования спецификации IEEE 802.11ax, определяющей новейший стандарт беспроводной технологии Wi-Fi 6. Напомним, в прошлом году отраслевая организация Wi-Fi Alliance приняла решение перейти на новую, более простую и понятную схему обозначений стандартов.

Для устройств Wi-Fi 6 обязательной является поддержка двух частотных диапазонов — 2,4 и 5 ГГц. Это обеспечивает большую пропускную способность и вдвое больше пространственных потоков по сравнению с предыдущими стандартами технологии. Внесенные в новом стандарте улучшения, как сообщается в соответствующем пресс-релизе Wi-Fi Alliance, позволяют «существенно повысить общую производительность сети Wi-Fi в сложных условиях с большим количеством подключённых устройств». Проще говоря, в таких местах как стадионы, аэропорты и т.д. и т.п. связь будет надежнее, а скорость — выше. Теоретическая максимальная скорость для Wi-Fi также увеличивается — с 3,5 Гбит/с до 9,6 Гбит/с, но эти цифры не имеют большого значения, поскольку в обычных домашних условиях таких скоростей не получить.

Устройства и сети нового поколения Wi-Fi «отвечают самым высоким стандартам безопасности и совместимости». Речь о новейшем протоколе безопасности Wi-Fi CERTIFIED WPA3, пришедшем на смену WPA2. Среди ключевых возможностей нового Wi-Fi 6 выделяют следующее:

  • многостанционный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA), за счет чего повышается эффективность сети и снижаются задержки;
  • технология MU-MIMO, которая позволяет одновременно передавать больше данных в нисходящем направлении и позволяет точке доступа передавать данные на большее количество устройств одновременно;
  • каналы шириной 160 МГц, обеспечивающие большую пропускную способность;
  • функция Target wake time (TWT) существенно увеличивает время автономной работы устройств интернета вещей;
  • режим квадратурной амплитудной модуляции 1024 (1024-QAM) увеличивает пропускную способность в устройствах Wi-Fi за счет кодирования большего количества данных в том же объеме спектра;
  • возможность формирования луча, которая обеспечивает более высокие скорости передачи данных в заданном диапазоне.

Первым смартфоном, получившим сертификат Wi-Fi 6, стал Samsung Galaxy Note10. Новые смартфоны iPhone 11 на момент поступления в продажу в эту пятницу 20 сентября тоже должны быть сертифицированы по стандарту Wi-Fi 6. Также первыми сертификат Wi-Fi 6 получили следующие изделия:

  • Broadcom BCM4375
  • Broadcom BCM43698
  • Broadcom BCM43684
  • Cypress CYW 89650 Auto-Grade Wi-Fi 6 Certified
  • Intel Wi-Fi 6 (Gig+) AX200 (for PCs)
  • Intel Home Wi-Fi Chipset WAV600 Series (for routers and gateways)
  • Marvell 88W9064 (4×4) Wi-Fi 6 Dual-Band STA
  • Marvell 88W9064 (4×4) + 88W9068 (8×8) Wi-Fi 6 Concurrent Dual-Band AP
  • Qualcomm Networking Pro 1200 Platform
  • Qualcomm FastConnect 6800 Wi-Fi 6 Mobile Connectivity Subsystem
  • Ruckus R750 Wi-Fi 6 Access Point

Они используются в тестовом наборе для сертификации других изделий.

Источник: Wi-Fi Alliance

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