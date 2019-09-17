Новая эра Wi-Fi началась. Сертифицированы первые устройства с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
В развитии технологии Wi-Fi сделан очередной шаг — 16 сентября начала работу программа сертификации Wi-Fi CERTIFIED 6. Сертификация по этой программе гарантирует соответствие оборудования спецификации IEEE 802.11ax, определяющей новейший стандарт беспроводной технологии Wi-Fi 6. Напомним, в прошлом году отраслевая организация Wi-Fi Alliance приняла решение перейти на новую, более простую и понятную схему обозначений стандартов.
Для устройств Wi-Fi 6 обязательной является поддержка двух частотных диапазонов — 2,4 и 5 ГГц. Это обеспечивает большую пропускную способность и вдвое больше пространственных потоков по сравнению с предыдущими стандартами технологии. Внесенные в новом стандарте улучшения, как сообщается в соответствующем пресс-релизе Wi-Fi Alliance, позволяют «существенно повысить общую производительность сети Wi-Fi в сложных условиях с большим количеством подключённых устройств». Проще говоря, в таких местах как стадионы, аэропорты и т.д. и т.п. связь будет надежнее, а скорость — выше. Теоретическая максимальная скорость для Wi-Fi также увеличивается — с 3,5 Гбит/с до 9,6 Гбит/с, но эти цифры не имеют большого значения, поскольку в обычных домашних условиях таких скоростей не получить.
Устройства и сети нового поколения Wi-Fi «отвечают самым высоким стандартам безопасности и совместимости». Речь о новейшем протоколе безопасности Wi-Fi CERTIFIED WPA3, пришедшем на смену WPA2. Среди ключевых возможностей нового Wi-Fi 6 выделяют следующее:
- многостанционный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA), за счет чего повышается эффективность сети и снижаются задержки;
- технология MU-MIMO, которая позволяет одновременно передавать больше данных в нисходящем направлении и позволяет точке доступа передавать данные на большее количество устройств одновременно;
- каналы шириной 160 МГц, обеспечивающие большую пропускную способность;
- функция Target wake time (TWT) существенно увеличивает время автономной работы устройств интернета вещей;
- режим квадратурной амплитудной модуляции 1024 (1024-QAM) увеличивает пропускную способность в устройствах Wi-Fi за счет кодирования большего количества данных в том же объеме спектра;
- возможность формирования луча, которая обеспечивает более высокие скорости передачи данных в заданном диапазоне.
Первым смартфоном, получившим сертификат Wi-Fi 6, стал Samsung Galaxy Note10. Новые смартфоны iPhone 11 на момент поступления в продажу в эту пятницу 20 сентября тоже должны быть сертифицированы по стандарту Wi-Fi 6. Также первыми сертификат Wi-Fi 6 получили следующие изделия:
- Broadcom BCM4375
- Broadcom BCM43698
- Broadcom BCM43684
- Cypress CYW 89650 Auto-Grade Wi-Fi 6 Certified
- Intel Wi-Fi 6 (Gig+) AX200 (for PCs)
- Intel Home Wi-Fi Chipset WAV600 Series (for routers and gateways)
- Marvell 88W9064 (4×4) Wi-Fi 6 Dual-Band STA
- Marvell 88W9064 (4×4) + 88W9068 (8×8) Wi-Fi 6 Concurrent Dual-Band AP
- Qualcomm Networking Pro 1200 Platform
- Qualcomm FastConnect 6800 Wi-Fi 6 Mobile Connectivity Subsystem
- Ruckus R750 Wi-Fi 6 Access Point
Они используются в тестовом наборе для сертификации других изделий.
Источник: Wi-Fi Alliance