Новая игровая гарнитура HyperX Cloud Flight S получила поддержку беспроводной зарядки Qi

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На выставке CES 2020 компания HyperX представила игровую гарнитуру Cloud Flight S с возможностью беспроводной зарядки Qi. Для того, чтобы подзарядить её, достаточно просто положить левую чашку на беспроводное зарядное устройство, которое придётся покупать отдельно. Время автономной работы наушников составляет 30 часов.

Cloud Flight S – одна из немногих гарнитур, предлагающих стандарт Qi вместо проприетарной беспроводной зарядки. В остальном эта модель практически идентична прошлогодней Cloud Flight. Так что, если вы надеялись на существенные изменения вроде порта USB-C вместо microUSB или поддержки других платформ, помимо PS4 и PC, то их, к сожалению, здесь нет. С другой стороны, стоимость гарнитуры не изменилась и составляет $159. Продажи начнутся в следующем месяце.

Наушники Cloud Flight S оснащены чашками закрытого типа с углом поворота 90° с 50-милиметровыми динамическими излучателями и гибким съёмным микрофоном с функцией шумоподавления. Гарнитура подключается к входящему в комплект USB-приемнику по беспроводной связи на частоте 2,4 ГГц. Производителем заявлена поддержка виртуального объёмного звука Surround Sound 7.1. Диапазон воспроизводимых частот составляет 10 Гц – 20 кГц, сопротивление – 32 Ом. Наушники с микрофоном весят 320 г.

Cloud Flight S совместима с PS4, PS4 Pro и PC, поскольку эти платформы обеспечивают встроенную поддержку сторонних беспроводных гарнитур. С остальными работа наушников в таком режиме не гарантируется, но для решения этой проблемы предусмотрено проводное подключение.

Источник: The Verge