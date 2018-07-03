Новая игровая мышь Xiaomi Blasoul Y720 Lite оценивается в $52

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Компания Xiaomi представила на своей платформе коллективного финансирования Youpin (MIJIA) новую компьютерную мышь, которая ориентирована на любителей компьютерных игр. Новинка называется Blasoul Y720 Lite и, как следует из названия, является несколько упрощенной версией манипулятора Blasoul Y720, представленного в декабре прошлого года.

Новая модель, что очевидно, доступнее по цене – $52 против $74 у старшей модели. Понятно, что характеристики пришлось немного «подрезать» в угоду более доступной цене. Разрешение оптического сенсора сокращено с 12 000 до 7 200 точек на дюйм (в данном случае используется PMW3360), максимальная скорость слежения составляет 150 IPS вместо 250 IPS у старшей модели, а максимальное ускорение — 30 G. Клавиши на корпусе меняют предустановки разрешения (всего их пять).

Мышь имеет семь кнопок. Корпус выполнен из пластика TPR+ABS с применением технологии литья под давлением и покрыт фирменным покрытием BabyFace, боковины оформлены прорезиненным материалом. Эргономика мыши такова, что она рассчитана только на правшей. Также производитель отмечает левый боковой выступ, который предотвратит соскальзывание руки и продуманный дизайн, который делает мышь подходящей для длительных игровых сессий.

Еще одна отличительная особенность Blasoul Y720 Lite – наличие настраиваемой полноцветной светодиодной подсветки. Цвет каждой из пяти зон (передняя часть, колесо, логотип, полоса сверху и надпись Blasoul) выбирается независимо из 16,8 млн цветов.

К компьютеру мышь подключается по интерфейсу USB с помощью кабеля длиной 1,8 м. Новинка уже доступна для заказа в Китае.

Источник: gizmochina