«Нова пошта» начала устанавливать на деоккупированных территориях модульные мобильные отделения, развертывающиеся за 1-2 дня

«Нова пошта» сообщила о запуске нового формата отделений, разработанного специально для деоккупированных территорий – мобильное отделение, отличающееся модульной конструкцией. Такое уже работает в городе Великий Бурлук в Харьковской области.

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Еще до начала полномасштабного российского вторжения «Нова пошта» начала тестировать полностью автономные (на солнечных батареях) мобильные отделения из контейнера для перевозки посылок, которые впоследствии пригодились для работы на деоккупированных территориях, где нет света. И вот сейчас украинский лидер экспресс-доставки представил то, что фактически является дальнейшим развитием идей, заложенных в оригинальное экспериментальное мобильное отделение.

Новое мобильное отделение имеет площадь 68 м2 и состоит из 4 разборных модулей:

Терраса площадью 19 м2 с почтоматом Зона обслуживания клиентов. Здесь расположены два рабочих места оператора, примерочная и стол для осмотра посылок. Также для комфорта сотрудников модуль оснащен автономным санузлом и умывальником. Складская зона, где находятся стеллажи с посылками и упаковочными материалами. Второй и третий модуль составляют основное здание и имеют площадь 40 м2. Зона для погрузки и выгрузки машин с посылками, которая имеет крышу для защиты от осадков.

Также отделение оснащено приборами для обогрева и автоматическими раздвижными дверями для комфорта клиентов и работников.

Такие отделения позволяют быстро восстанавливать инфраструктуру «Нової пошти» и предоставлять все услуги на деоккупированных территориях или там, где стационарные здания потерпели сильные разрушения. Для установки и запуска одного модульного мобильного отделения требуется 1-2 дня.

Первое модульное мобильное отделение уже приступило к работе в городе Великий Бурлук на деоккупированной Харьковщине. Оно работает с 11.00 до 16.00 каждый день, кроме воскресенья. Клиенты в нем могут отправлять посылки до 10 кг. Ежедневно через него выдается и принимается около 500 посылок.

«Нова пошта» планирует до конца этого года изготовить и установить 20 таких мобильных отделений.