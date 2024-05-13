«Новая почта» теперь работает в Великобритании — открыла 2 отделения и запустила курьерскую доставку

«Новая почта» сообщила о начале работы в Великобритании. Это уже 13-я европейская страна, в которой компания открыла отделения и запустила курьерскую доставку.

«Мы продолжаем масштабироваться в Европе. На прошлой неделе открылись в Испании, а сегодня отмечаем официальный старт работы на рынке Великобритании. Вместе с открытием отделений мы запустили и курьерскую доставку. В ближайшее время предоставим возможность отправлять и получать посылки через сеть почтоматов нашего партнера InPost. Все это мы делаем, чтобы у украинцев был удобный и быстрый сервис доставки, к которому они привыкли дома», — рассказал совладелец группы компаний NOVA («Новой почты») Вячеслав Климов.

В Великобритании «Новая почта» открыла сразу два отделения. Оба они расположились в Лондоне. Почтовое отделение обрабатывает отправления весом до 30 кг. Также доступно грузовое отделение для более тяжелых грузов — оно работает с отправлениями весом до 1000 кг. Отделения работают ежедневно по адресам:

почтовое отделение до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT.

грузовое отделение до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH

Стоимость доставки из Украины в Великобританию в отделение будет составлять:

документы до 1 кг — 900 грн

посылки до 2 кг — 950 грн

посылки до 10 кг — 1500 грн

посылки до 30 кг — 2500 грн

Срок доставки из Украины в Великобританию — от 5 дней.

Также клиенты могут заказывать доставку посылок весом до 100 кг курьером на любой адрес в Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе. За отправление до 30 кг нужно будет дополнительно оплатить +100 грн, а за каждые 100 кг посылки +250 грн.

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Подробнее о быстрой доставке из Украины в Великобританию можно узнать по следующей ссылке.