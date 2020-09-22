Новинки Хiaomi: онлайн-презентация «Жизнь в стиле Mi» (начало в 15:00)

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Компания Хiaomi совместно с «АЛЛО» и Mastercard проведет в Украине специальный онлайн-ивент, на котором будут представлены новинки экосистемы Xiaomi этого года. Видеопрезентация состоится 22 сентября в 15:00.

Украинским потребителям Xiaomi известны направлением Smart Lifestyl, в частности, товарами и системами «умного дома». На презентации «Жизнь в стиле Mi» компания представит сразу несколько категорий товаров: бытовую технику и гаджеты.

Из тизер-изображения можно понять, какие категории товаров стоит ожидать на онлайн-ивенте, однако конкретные продукты компания пока не оглашает. Хотя известно, что, помимо товаров для «умного дома», будут представлены популярные гаджеты с новыми функциями. Можно строить много предположений, что именно приготовили Хiaomi для украинского рынка, но точно мы об этом узнаем только во время трансляции.

Посмотреть онлайн-ивент можно будет на YouTube, а также на странице Xiaomi в Facebook.