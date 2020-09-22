Xiaomi, Mastercard и «Алло» представили в Украине Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты

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Компании Xiaomi и Mastercard в партнерстве с маркетплейсом «Алло» объявили о запуске в Украине Mi Smart Band 4 NFC – модификации популярного фитнес-браслета с функцией бесконтактной оплаты. Продукт является совместной разработкой Xiaomi и Mastercard, и пока эксклюзивно доступен для держателей карт этой платежной системы.

Бесконтактная оплата с помощью Mi Smart Band 4 NFC будет доступна для держателей карт Mastercard от 10 банков: А-Банк, Альфа-Банк Украина, Банк Восток, Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ, УКРГАЗБАНК, CONCORDBANK, Monobank, UKRSIBBANK. В дальнейшем к банкам, клиентам которых будет доступна такая оплата, должны присоединиться другие партнёры.

Для настройки бесконтактной оплаты пользователю будет необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить поддерживаемую банковскую платежную карту в соответствующей вкладке (можно добавить до 6 карт). Для осуществления оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC необходимо перейти к меню «Карты», выбрать одну из добавленных платежных карт и поднести устройство к терминалу для оплаты.

Платежи браслетом защищены технологией токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется 16-значным токеном. Данные карты хранятся в защищённом NFC-чипе, разработанном компанией NXP. А в случае утери браслета Xiaomi предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные пользователя от нежелательного доступа.

Mi Smart Band 4 NFC можно будет заказать с 23 сентября по цене 1299 грн на на сайте и в офлайн-магазинах «Алло», а также в авторизованных магазинах Mi Store.